П'ять хороших новин вихідних, які наближають перемогу

Пропонуємо вам трохи позитиву у традиційній підбірці хороших новин від «Главкому»

Сьогодні, у неділю, 25 вересня, триває 214 доба повномасштабної війни з РФ. На цих вихідних українці раділи через нову зброю, яку надали нам партнери, паніку та протести через «могилізацію» у Росії, а також українці розділяли радість разом зі звільненими з російського полону оборонцями «Азовсталі», які потроху оговтуються від пережитого та повертаються до нормального життя.

Нова зброя для України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ отримав від США зенітно-ракетний комплекс Nasams.

«Я хочу подякувати президенту США Джо Байдену та Конгресу за те, що ми отримали Nasams. Це системи протиповітряної оборони. Але, повірте мені, цього навіть близько недостатньо», – підкреслив президент України.

Така система ППО захищає Білий дім, її вважають однією з найефективніших у світі.

Nasams – система ППО малого-середнього радіусу дії. Дальність ураження, залежно від використаних ракет, може становити від 20 до 180 км. Комплекс був розроблений норвезькою компанією Kongsberg Defence&Aerospace спільно з американською Raytheon.

Дагестан жорстко чинить опір посіпакам Путіна

Протести проти мобілізації у Росії тривають. Особливо жорстке протистояння розгорілося у місті Махачкала, столиці Дагестану.

І боятися росіянам є чого. Адже, як повідомили у Генштабі ЗСУ, командування російських окупаційних військ новоприбулих за мобілізацією військовослужбовців без підготовки направляє на доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат, безпосередньо на лінію зіткнення. Це значно впливає на зниження рівня морально-психологічного стану військовослужбовців противника та якість виконання ними обов’язків.

Ні дня без «бавовни»

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області 25 вересня пролунали потужні вибухи. Вибухи в окупованому Мелітополі пролунали о 17:33. Місцеві жителі чули кілька гучних вибухів, а згодом стало відомо, що вщент вигорів автомобіль. Наразі невідомо, чиє авто підірвали, але сподіваємося, що офіційна інформація про цей інцидент порадує українців.

У тимчасово окупованому Алчевську злетів у повітря ворожий склад боєприпасів.

24 вересня ЗСУ завдали удару по готелю у Херсоні, в якому жили російські пропагандисти. Пропагандистам RT вдалося вижити, менше пощастило колишньому нардепу Верховної Ради Олексію Журавку, він загинув. Олексій Журавко був членом фракції «Партія регіонів» з 2006 року, а з 2015 втік до Росії, де проживав до цього часу.

Журавко 23 вересня оприлюднив відеоролик, в якому «проголосував» у Херсоні на «референдумі». До слова, у травні Журавко активно брав участь у святкуванні головного свята окупантів «Дня побєди» у Херсоні з місцевими колаборантами Кірілом Стремоусов та Володимиром Сальдо.

Радісні звістки від звільнених з полону оборонців «Азовсталі»

Медикиня Мар’яна Мамонова, яка на днях повернулася з російського полону, народила дівчинку. Радісну звістку повідомила мама Мар'яни. За її словами донька та внучка почуваються добре. Пологи відбувались у Луцькому перинатальному центрі. Дівчинка народилась 25 вересня близько 4 годині ранку із масою 3250 г, зріст 57 см.

Також стало відомо, що звільнені командири полку «Азов», які наразі перебувають у Туреччині, проходять медогляди і скоро побачаться з родинами.

Командир роти батальйону «Азов» Лев Пашко (позивний «Хорус») після повернення з російського полону освідчився своїй коханій. Дівчина опублікувала відео зворушливого моменту.

Святкування Рош га-Шана в Умані

Попри війну до Умані Черкаської області продовжують прибувати хасиди для святкування Рош га-Шана. Ця традиційна подія нагадує українцям про інше, спокійне довоєнне життя. За даними Об'єднаної єврейської громади України, станом на ранок 25 вересня приїхало вже понад 23 тисячі прочан. Жодні події не в силах перешкодити паломництву хасидів, навіть війна.

Відомо, що хасиди святкуватимуть Рош га-Шана з 25 по 27 вересня.