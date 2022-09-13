П'ять новин 13 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»

Україна ще на один день стала ближчою до перемоги

Українські Збройні сили продовжують свій потужний наступ, змушуючи окупантів тікати в паніці

Сьогодні, 13 вересня, триває 202 доба повномасштабної війни. Україна чинить спротив ворогу як на полі бою, так і в тилу. Пропонуємо вам порадіти головним хорошим новинам цього дня у нашій традиційній підбірці.

Успіхи контрнаступу українських воїнів

Сьогодні з'явилася інформація, що українські захисники прорвали лінію оборони окупантів на Херсонщині в районі селища Давидів Брід. Російські пропагандисти уже в паніці розганяють «зраду». У мережі з’явилося відео, на якому видно, як ЗСУ переїжджають річку. Українські військові звели понтонну переправу. Водночас офіційного підтвердження цих даних з боку України наразі немає.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські окупанти залишили місто Кремінна Луганської області, однак ЗСУ ще не зайшли у населений пункт. За словами Гайдая, українські партизани підняли там синьо-жовтий прапор, проте ЗСУ ще не зайшли у цей населений пункт. Прапор висить вже третій день і його ніхто не знімає.

Успішні дії Збройних сил України змушують так звану «владу» тимчасово окупованого Криму та півдня нашої держави терміново переселяти свої родини на територію РФ. Як повідомили у генштабі ЗСУ, попри запевнення населення в безпечності перебування на півострові, представники окупаційної адміністрації Криму, співробітники ФСБ та командири деяких військових частин, в таємниці від підлеглих, намагаються продати своє житло та терміново вивезти родичів з півострова.

Уздовж усієї лінії зіткнення у Запорізькій області наростає концентрація української важкої техніки, тим самим підвищуючи градус паніки серед окупантів та колаборантів у регіоні. Після поразки на Харківщині рашисти непокояться, бо розуміють: прийшла їхня черга

Безпекові гарантії для України

Президент Володимир Зеленський провів зустріч зі співголовами Міжнародної робочої групи з питань безпекових гарантій для України – керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком і колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном. Вони презентували главі держави напрацьовані групою рекомендації щодо майбутніх гарантій безпеки для України, які мають стати основою документа під назвою «Київський безпековий договір» (Kyiv Security Compact).

Президент зазначив, що вкрай важливо, щоб майбутній договір підписали лідери найпотужніших держав. Особливо ті, які продемонстрували потужну підтримку України після початку повномасштабної війни з Росією.

Відомо, що крім основного, єдиного для всіх договору, між Україною та окремими державами-гарантами можуть бути укладені двосторонні договори, які мають врегулювати детальні аспекти відносин між країнами в питаннях безпекової підтримки.

Паніка у прикордонних регіонах Росії

Наближений до Кремля російський бізнесмен Євген Пригожин, якого називають кухарем Путіна, оскільки його бізнес у сфері харчування заробляє на державних замовленнях, закликає підприємців із прикордонних регіонів Росії починати будувати фортифікаційні споруди, щоб «відбити агресію з боку України». Про це за підсумками своєї зустрічі з Пригожиним розповів російський пропагандист Владлен Татарський.

Пропагандист, який висвітлює бойові дії в Україні, зазначив, що «випадково перетнувся з Євгеном Пригожиним» і поставив йому кілька запитань. Татарський у розмові з Пригожиним нагадав, що губернатор Бєлгородської області оголосив евакуацію низки населених пунктів поблизу кордону з Україною, та поцікавився думкою Пригожина щодо того, як має діяти влада прикордонних регіонів Росії на тлі наступу ЗСУ.

Пригожин зазначив, що бізнес та звичайні громадяни мають бути готовими «відбивати агресію» та будувати фортифікації. Своєю заявою кухар Путіна підігрів паніку серед жителів регіонів, що межують з Україною.

У агресора забракло зброї?

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що Кремль намагається викупити в республіках Центральної Азії, зокрема Таджикистані, боєприпаси до радянських артилерійських систем. У першу чергу РФ цікавить можливість поповнити запаси радянських боєприпасів та запчастин до військової техніки. Також Росія має труднощі з комплектуванням війська людьми. За даними Української розвідки, відставним військовим та співробітникам МВС Таджикистану надходять пропозиції підписати контракт з ЗС РФ та взяти участь у війні проти України. Розгортається і вербувальна кампанія в Киргизькій Республіці.

Проєкт Держбюджету-2023

Попри війну, уряд веде роботу над бюджетом країни на наступний рік. Сьогодні Кабінет міністрів України схвалив проєкт державного бюджету на 2023 рік. Очікується, що завтра документ зареєструють у Верховній Раді. Доходи бюджету, попередньо, становитимуть 1,28 трлн грн, а видатки 2,57 трлн грн. Щомісячний дефіцит бюджету – $3 млрд або 1,29 трлн грн за рік.