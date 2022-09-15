П'ять новин 15 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»

Завдяки зусиллям воїнів ЗСУ рашистів на українській землі стає все менше, а перемога – стає ближчою

Сьогодні, 15 вересня, триває 204 доба повномасштабної війни. Та поки Україна бореться з російськими окупантами, дуже важливо відволікатися від поганих новин і не забувати про позитивні моменти. Тому пропонуємо вам порадіти головним хорошим новинам цього дня у нашій традиційній підбірці.

Нові перемоги українських захисників

Генштаб ЗСУ отримав підтвердження знищення значної кількості військовослужбовців та військової техніки підрозділів 137 парашутно-десантного полку 106 парашутно-десантної дивізії збройних сил Російської Федерації на Бахмутському напрямку. Втрати цього російського підрозділу є настільки значними, що не дозволяють йому продовжувати бойові.

Жителі звільнених територій потроху оговтуються від життя в окупації. 92-річна бабуся Просковія, яка проживає на сході України, розчулила соцмережі, коли вийшла зустрічати українську армію. Світлини жінки поважного віку, яка пригощала бійців яблуками з власного саду, оприлюднила одна з гуманітарних організацій.

Чергова «бавовна»

Робить приємнішим вечір українців інформація про пожежу у Бєлгородській області Росії. Як повідомляють місцеві Telegram-канали, поруч із кордоном, горить російська митниця. Ймовірно митниця розташована в населеному пункті Нехотіївка.

До слова, росіяни у прикордонних регіонах уже почали відчувати на собі «радощі» бойових дій, які ведуться неподалік. Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков сьогодні оголосив про переведення на дистанційне навчання шкіл у двох районах області.

«Бавовна» спіткала росіян і на окупованій території України – у Новій Каховці на Херсонщині ЗСУ знищили ще одну базу ворога.

Колаборанти отримують по заслузі

Після деокупації Харківщини Служба безпеки України затримала 16 колаборантів та виявила списки всіх «посадовців» окупаційних адміністрацій. 13 з них, як розповіли в СБУ, вже повідомлено про підозри у вчиненні злочинів та одинадцятьом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Також співробітники Служби безпеки України зібрали беззаперечні докази добровільної співпраці з ворогом ще трьох можливих колаборантів. Йдеться про двох колишніх народних депутатів України від «Партії регіонів» Олега Царьова та Володимира Олійника, а також так звану «міністерку закордонних справ «ДНР» Наталію Ніконорову. Слідчі СБУ заочно повідомили зрадникам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч.1 ст. 332-2 (незаконне перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави або особою, якій заборонено в’їзд на територію України, або представниками підрозділів збройних сил чи інших силових відомств держави-агресора у будь-який спосіб поза пунктами пропуску через державний кордон України).

Заборона проросійських партій

15 вересня Верховний Суд залишив без задоволення апеляційну скаргу партії «Опозиційна платформа – За життя». Рішення суду першої інстанції про заборону цієї політсили залишилося в силі. Це рішення Верховного Суду є остаточним для політсили на рівні України. Раніше, 20 червня, Восьмий апеляційний суд Львова своїм рішенням уже заборонив ОПЗЖ і постановив, що все майно цієї партії має бути передане державі.

Нові санкції США проти Росії

США запровадили санкції проти голови Чечні Рамзана Кадирова та його родини, а також низки громадян України, які активно співпрацюють із російськими окупантами. Загалом під нові санкції потрапили 22 особи і дві компанії.

Крім Кадирова, у списку вказані низка пов'язаних із ним осіб (Амінат Ахмадова, Айшат Кадирова, Каріна Кадирова, Медні Кадирова, Табарік Кадирова, Фатіма Хазуєва). Кадиров та його офіційна дружина Медні перебувають під санкціями США з грудня 2020 року. Нові санкції до заборони на в'їзд додають ще й арешт активів.

До списку санкцій включені також низка колаборантів із окупованих Росією територій України, зокрема:

Євген Балицький – гауляйтер тимчасово окупованої частини Запорізької області;

Володимир Бандура – колишній мер Святогірська;

Сергій Черевко – заступник гауляйтера тимчасово окупованої Херсонської області Сальдо;

Павло Філіпчук – гауляйтер тимчасово окупованої Каховки;

Олександр Кобець – гауляйтер тимчасово окупованого Херсона.

Також у санкційному списку опинилися Олексій Мільчаков та Ян Петровський, лідери неонацистського паралімілітарного угрупування «Русич», які беруть участь у війні проти України поруч з регулярною армією ще з початку агресії.