Головна Новини
search button user button menu button

П'ять новин 15 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»

Надія Клочко
glavcom.ua
П'ять новин 15 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
204 дні Україна протистоїть російським загарбникам
Фото: Олександр Корбан

Завдяки зусиллям воїнів ЗСУ рашистів на українській землі стає все менше, а перемога – стає ближчою

Сьогодні, 15 вересня, триває 204 доба повномасштабної війни. Та поки Україна бореться з російськими окупантами, дуже важливо відволікатися від поганих новин і не забувати про позитивні моменти. Тому пропонуємо вам порадіти головним хорошим новинам цього дня у нашій традиційній підбірці.

Нові перемоги українських захисників

Генштаб ЗСУ отримав підтвердження знищення значної кількості військовослужбовців та військової техніки підрозділів 137 парашутно-десантного полку 106 парашутно-десантної дивізії збройних сил Російської Федерації на Бахмутському напрямку. Втрати цього російського підрозділу є настільки значними, що не дозволяють йому продовжувати бойові. 

Жителі звільнених територій потроху оговтуються від життя в окупації. 92-річна бабуся Просковія, яка проживає на сході України, розчулила соцмережі, коли вийшла зустрічати українську армію. Світлини жінки поважного віку, яка пригощала бійців яблуками з власного саду, оприлюднила одна з гуманітарних організацій.

П'ять новин 15 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома» фото 1
П'ять новин 15 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома» фото 2

Чергова «бавовна» 

Робить приємнішим вечір українців інформація про пожежу у Бєлгородській області Росії. Як повідомляють місцеві Telegram-канали, поруч із кордоном, горить російська митниця. Ймовірно митниця розташована в населеному пункті Нехотіївка.

До слова, росіяни у прикордонних регіонах уже почали відчувати на собі «радощі» бойових дій, які ведуться неподалік. Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков сьогодні оголосив про переведення на дистанційне навчання шкіл у двох районах області. 

«Бавовна» спіткала росіян і на окупованій території України – у Новій Каховці на Херсонщині ЗСУ знищили ще одну базу ворога

П'ять новин 15 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома» фото 3

Колаборанти отримують по заслузі

Після деокупації Харківщини Служба безпеки України затримала 16 колаборантів та виявила списки всіх «посадовців» окупаційних адміністрацій. 13 з них, як розповіли в СБУ, вже повідомлено про підозри у вчиненні злочинів та одинадцятьом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. 

Також співробітники Служби безпеки України зібрали беззаперечні докази добровільної співпраці з ворогом ще трьох можливих колаборантів. Йдеться про двох колишніх народних депутатів України від «Партії регіонів» Олега Царьова та Володимира Олійника, а також так звану «міністерку закордонних справ «ДНР» Наталію Ніконорову. Слідчі СБУ заочно повідомили зрадникам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч.1 ст. 332-2 (незаконне перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави або особою, якій заборонено в’їзд на територію України, або представниками підрозділів збройних сил чи інших силових відомств держави-агресора у будь-який спосіб поза пунктами пропуску через державний кордон України).

Заборона проросійських партій

15 вересня Верховний Суд залишив без задоволення апеляційну скаргу партії «Опозиційна платформа – За життя». Рішення суду першої інстанції про заборону цієї політсили залишилося в силі. Це рішення Верховного Суду є остаточним для політсили на рівні України. Раніше, 20 червня, Восьмий апеляційний суд Львова своїм рішенням уже заборонив ОПЗЖ і постановив, що все майно цієї партії має бути передане державі.

П'ять новин 15 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома» фото 4

Нові санкції США проти Росії 

США запровадили санкції проти голови Чечні Рамзана Кадирова та його родини, а також низки громадян України, які активно співпрацюють із російськими окупантами. Загалом під нові санкції потрапили 22 особи і дві компанії. 

Крім Кадирова, у списку вказані низка пов'язаних із ним осіб (Амінат Ахмадова, Айшат Кадирова, Каріна Кадирова, Медні Кадирова, Табарік Кадирова, Фатіма Хазуєва). Кадиров та його офіційна дружина Медні перебувають під санкціями США з грудня 2020 року. Нові санкції до заборони на в'їзд додають ще й арешт активів.

П'ять новин 15 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома» фото 5

До списку санкцій включені також низка колаборантів із окупованих Росією територій України, зокрема:

  • Євген Балицький – гауляйтер тимчасово окупованої частини Запорізької області;
  • Володимир Бандура – колишній мер Святогірська;
  • Сергій Черевко – заступник гауляйтера тимчасово окупованої Херсонської області Сальдо;
  • Павло Філіпчук – гауляйтер тимчасово окупованої Каховки;
  • Олександр Кобець – гауляйтер тимчасово окупованого Херсона.

Також у санкційному списку опинилися Олексій Мільчаков та Ян Петровський, лідери неонацистського паралімілітарного угрупування «Русич», які беруть участь у війні проти України поруч з регулярною армією ще з початку агресії.

Читайте також:

Теги: ЗСУ війна Україна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поки невідомо, які саме бронетранспортери це будуть. Раніше постачали М113 
Литва відправить дві партії бронетранспортерів для ЗСУ 
Сьогодні, 13:06
Українські воїни завдають значних втрат ворогу
Під Бахмутом ЗСУ знищили полк російських десантників
Сьогодні, 07:13
В окупованих Мелітополі та Херсоні пролунали вибухи
ЗСУ, ймовірно, влучили по базі окупантів у Мелітополі
Сьогодні, 14:29

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
560K
Зеленський потрапив у ДТП: деталі аварії
245K
Резніков показав Путіну те, чого в Кремлі точно немає (фото)
239K
У мережі з'явилося відео ДТП за участі автівки Зеленського
110K
Зеленський потрапив у ДТП: кадри з місця події (відео)
81K
Під Бахмутом ЗСУ знищили полк російських десантників
72K
Жителі Вінниччини та Черкащини чули вибухи. Місцева влада прокоментувала ситуацію

Новини

П'ять новин 15 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Сьогодні, 21:02
Сильні поділилися силою: Parimatch долучився до збору крові для військових
Сьогодні, 12:54
Під Бахмутом ЗСУ знищили полк російських десантників
Сьогодні, 07:13
П'ять новин 14 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:03
ЗСУ знищили дев’ять ворожих пунктів управління – Генштаб
Вчора, 07:19
П'ять новин 13 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
13 вересня, 21:08

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту