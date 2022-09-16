Головна Новини
search button user button menu button

П'ять новин 16 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»

Надія Клочко
glavcom.ua
П'ять новин 16 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Омріяна перемога стала ще на один день ближчою
фото: mriyafest.org

Радіємо разом з жителями звільнених від окупантів населених пунктів та бажаємо гарно погуляти на концерті Кобзона «генпрокурору ЛНР»

Сьогодні, 16 вересня, триває 205 доба повномасштабної війни. Наші Збройні сили радують українців новими перемогами, а світ – новими приниженнями для Росії. Пропонуємо вам порадіти головним хорошим новинам цього дня у нашій традиційній вечірній підбірці.

Перемоги на фронті

Сьогодні з'явилася інформація, що українські воїни повністю звільнили від окупантів місто Куп'янськ на Харківщині. В результаті злагоджених дій підрозділом Kraken було успішно форсовано річку Оскіл, що дозволило нашим силам вибити ворога з лівобережної частини Куп’янська. Тепер місто повністю деокуповане та знаходиться під українським прапором. Контрнаступ української армії успішно продовжується на лівому березі Оскола. Чекаємо на підтвердження від Генштабу.

Окупанти намагаються приховати масові втрати після вогневого ураження, якого завдали ЗСУ по місцях зосередження російських військ. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, в результаті ефективних високоточних ударів в районах населених пунктів Херсон, Василівка, Перевальськ та інших трупи російських солдатів вивозили у переповнених вантажівках.

Військова допомога партнерів

США оголосили, що новий пакет військової допомоги США Україні включає додаткові боєприпаси до ракетних комплексів Himars, 36 000 105-мм артилерійських снарядів, 1 000 високоточних 155-мм артилерійських снарядів. Про це повідомили в Пентагоні.

Крім того, США постачатимуть Києву чотири протиартилерійські радари, вантажівки і причепи для перевезення важкої техніки, системи проти БПЛА, обладнання для розмінування, протипіхотні боєприпаси Клеймора, підривну техніку, стрілецьку зброю і боєприпаси до неї, прилади нічного бачення, обладнання для холодної погоди, йдеться в повідомленні.

Загалом з приходом до влади президента Джо Байдена США виділили Україні близько $15,8 млрд на безпекову допомогу. З 2014 року США виділили Україні на ці цілі близько $17,9 млрд і понад $15,1 млрд – з тих пір, як Росія почала війну проти України. 

Новий день – нова «бавовна»: атаки ЗСУ по Херсону і Луганську

У тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи. За даними російських пропагандистських ЗМІ, по будівлі Херсонської ОДА прилетіло щонайменше п'ять ракет. Згодом стало відомо, що у тимчасово окупованому Херсоні унаслідок вибуху загинув водій так званої «міністерки соцполітики» окупаційної адміністрації Алли Бархатнової. Поки «міністерка» жалібливим голосом розповідала про загибель свого водія, як звернули увагу користувачі соцмережі, не зовсім адекватно поводилася супутниця Бархатнової. Складається враження, що жінка ледве стримувала сміх. 

Також ЗСУ сьогодні завдали удару і по окупованому Луганську. Унаслідок вибуху у центрі тимчасово окупованого Луганська ліквідовано фейкового «генпрокурора ЛНР» Сергія Горенка. Згодом стало відомо, що унаслідок вибуху у так званій будівлі генпрокуратури у тимчасово окупованому Луганську загинула заступниця генпрокурора «ЛНР» Катерина Стегленко. 

Що там «за поребриком»?

У Бєлгороді зростає невдоволення жителів міста у зв’язку з війною. Жителів російського міста Бєлгород, яке знаходиться неподалік від кордону з Україною, закликають вийти на мітинг у неділю, 18 вересня. Варто відзначити жалюгідність цього анонсу – у оголошенні зазначається, що анонсований захід – це «не акція протесту, а крик душі і благання про допомогу».

Агресор, намагаючись якось компенсувати втрати окупаційного війська в Україні, йде на досить неординарні кроки. Йдеться про вербування до армії в'язнів російських колоній, чим, уже не соромлячись, займається наближений до Путіна олігарх Євген Пригожин. Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm з'ясувала, що засуджених російських чоловіків відправляють на війну проти України з міста Міллерово Ростовської області. Везуть їх в тюремних робах, у військову форму перевдягають вже на позиціях. Жодного вишколу до потрапляння на фронт зеки також не проходять. 

Росія втрачає повагу до себе у світі

Американський Інститут вивчення війни (ISW) відзначає послаблення впливу Кремля у колишніх радянських державах. Аналітики ISW зазначають, що Кремль майже напевно вивів значну частину сил, які спочатку були розміщені на російських базах у колишніх радянських державах, після того, як у лютому почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, що і послабило вплив РФ у цих державах. Як відомо, зараз світ спостерігає за загостренням конфліктів між Вірменією та Азербайджаном, а також – між Таджикистаном і Киргизстаном. 

Британська розвідка назвала гострі проблеми армії РФ. Армія російських загарбників відчуває нестачу штурмової піхоти і молодших командирів. Ці проблеми намагаються вирішити за рахунок ув'язнених і дострокового випуску курсантів з військових училищ. 

Також варто зауважити, що на сьогоднішній зустрічі з прем'єром Індії Путіну довелося виправдовувати за війну проти України. Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін заявив, що нібито робить усе для того, щоб війна в Україні «якнайшвидше» припинилася. Водночас російський диктатор виступив з черговими звинуваченнями на адресу України, заявивши, буцімто це Київ хоче продовження війни і відмовляється від переговорів. 

«Я знаю вашу позицію щодо конфлікту в Україні, ваші заклопотаності, які ви постійно висловлюєте. Ми зробимо все для того, щоб це припинилося якнайшвидше. На жаль, лише неприємна сторона, керівництво України заявило про відмову від переговорного процесу, заявило про те, що хоче досягти своєї мети військовим шляхом, як вони кажуть, на полі бою», – сказав Путін прем'єр-міністру Індії Нарендрі Моді. 

Читайте також: Анатомія стагфляції. Світову економіку врятує Україна
Теги: Україна війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські заграбники поповнюють запаси боєкомплекту Сил оборони
На Харківському напрямку ЗСУ захопили ворожий склад боєприпасів
Сьогодні, 20:08
Контрнаступ української армії успішно продовжується на лівому березі Оскола
ЗСУ повністю вибили окупантів з Куп’янська (відео)
Сьогодні, 18:33
Автівка Михайла Балобанова допоможе вигнати рашистів із нашої землі 
80-річний пенсіонер віддав авто для ЗСУ (відео)
Сьогодні, 10:21

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
158K
Путін та Лукашенко зустрілися із Ердоганом: мережа відреагувала мемами (фото, відео)
84K
Екснардеп Береза пояснив, чому йде зі ЗСУ
67K
В Україні повітряна тривога. Кривий Ріг зазнав ракетного удару
66K
Після ганебних поразок Путін уже обіцяє швидко закінчити війну
62K
Британська розвідка назвала гострі проблеми армії РФ
60K
ЗСУ попереджають: окупанти готують провокації під чужим прапором

Новини

П'ять новин 16 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Сьогодні, 21:18
«Нафтогаз» продає газ в зоні бойових за космічною ціною. Профільна асоціація зробила заяву
Сьогодні, 13:41
Контрнаступ ЗСУ: Росія вивозить вантажівками гори трупів окупантів
Сьогодні, 07:12
П'ять новин 15 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:02
Сильні поділилися силою: Parimatch долучився до збору крові для військових
Вчора, 12:54
Під Бахмутом ЗСУ знищили полк російських десантників
Вчора, 07:13

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту