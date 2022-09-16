П'ять новин 16 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»

Омріяна перемога стала ще на один день ближчою

Радіємо разом з жителями звільнених від окупантів населених пунктів та бажаємо гарно погуляти на концерті Кобзона «генпрокурору ЛНР»

Сьогодні, 16 вересня, триває 205 доба повномасштабної війни. Наші Збройні сили радують українців новими перемогами, а світ – новими приниженнями для Росії. Пропонуємо вам порадіти головним хорошим новинам цього дня у нашій традиційній вечірній підбірці.

Перемоги на фронті

Сьогодні з'явилася інформація, що українські воїни повністю звільнили від окупантів місто Куп'янськ на Харківщині. В результаті злагоджених дій підрозділом Kraken було успішно форсовано річку Оскіл, що дозволило нашим силам вибити ворога з лівобережної частини Куп’янська. Тепер місто повністю деокуповане та знаходиться під українським прапором. Контрнаступ української армії успішно продовжується на лівому березі Оскола. Чекаємо на підтвердження від Генштабу.

Окупанти намагаються приховати масові втрати після вогневого ураження, якого завдали ЗСУ по місцях зосередження російських військ. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, в результаті ефективних високоточних ударів в районах населених пунктів Херсон, Василівка, Перевальськ та інших трупи російських солдатів вивозили у переповнених вантажівках.

Військова допомога партнерів

США оголосили, що новий пакет військової допомоги США Україні включає додаткові боєприпаси до ракетних комплексів Himars, 36 000 105-мм артилерійських снарядів, 1 000 високоточних 155-мм артилерійських снарядів. Про це повідомили в Пентагоні.

Крім того, США постачатимуть Києву чотири протиартилерійські радари, вантажівки і причепи для перевезення важкої техніки, системи проти БПЛА, обладнання для розмінування, протипіхотні боєприпаси Клеймора, підривну техніку, стрілецьку зброю і боєприпаси до неї, прилади нічного бачення, обладнання для холодної погоди, йдеться в повідомленні.

Загалом з приходом до влади президента Джо Байдена США виділили Україні близько $15,8 млрд на безпекову допомогу. З 2014 року США виділили Україні на ці цілі близько $17,9 млрд і понад $15,1 млрд – з тих пір, як Росія почала війну проти України.

Новий день – нова «бавовна»: атаки ЗСУ по Херсону і Луганську

У тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи. За даними російських пропагандистських ЗМІ, по будівлі Херсонської ОДА прилетіло щонайменше п'ять ракет. Згодом стало відомо, що у тимчасово окупованому Херсоні унаслідок вибуху загинув водій так званої «міністерки соцполітики» окупаційної адміністрації Алли Бархатнової. Поки «міністерка» жалібливим голосом розповідала про загибель свого водія, як звернули увагу користувачі соцмережі, не зовсім адекватно поводилася супутниця Бархатнової. Складається враження, що жінка ледве стримувала сміх.

Також ЗСУ сьогодні завдали удару і по окупованому Луганську. Унаслідок вибуху у центрі тимчасово окупованого Луганська ліквідовано фейкового «генпрокурора ЛНР» Сергія Горенка. Згодом стало відомо, що унаслідок вибуху у так званій будівлі генпрокуратури у тимчасово окупованому Луганську загинула заступниця генпрокурора «ЛНР» Катерина Стегленко.

Що там «за поребриком»?

У Бєлгороді зростає невдоволення жителів міста у зв’язку з війною. Жителів російського міста Бєлгород, яке знаходиться неподалік від кордону з Україною, закликають вийти на мітинг у неділю, 18 вересня. Варто відзначити жалюгідність цього анонсу – у оголошенні зазначається, що анонсований захід – це «не акція протесту, а крик душі і благання про допомогу».

Агресор, намагаючись якось компенсувати втрати окупаційного війська в Україні, йде на досить неординарні кроки. Йдеться про вербування до армії в'язнів російських колоній, чим, уже не соромлячись, займається наближений до Путіна олігарх Євген Пригожин. Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm з'ясувала, що засуджених російських чоловіків відправляють на війну проти України з міста Міллерово Ростовської області. Везуть їх в тюремних робах, у військову форму перевдягають вже на позиціях. Жодного вишколу до потрапляння на фронт зеки також не проходять.

Росія втрачає повагу до себе у світі

Американський Інститут вивчення війни (ISW) відзначає послаблення впливу Кремля у колишніх радянських державах. Аналітики ISW зазначають, що Кремль майже напевно вивів значну частину сил, які спочатку були розміщені на російських базах у колишніх радянських державах, після того, як у лютому почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, що і послабило вплив РФ у цих державах. Як відомо, зараз світ спостерігає за загостренням конфліктів між Вірменією та Азербайджаном, а також – між Таджикистаном і Киргизстаном.

Британська розвідка назвала гострі проблеми армії РФ. Армія російських загарбників відчуває нестачу штурмової піхоти і молодших командирів. Ці проблеми намагаються вирішити за рахунок ув'язнених і дострокового випуску курсантів з військових училищ.

Також варто зауважити, що на сьогоднішній зустрічі з прем'єром Індії Путіну довелося виправдовувати за війну проти України. Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін заявив, що нібито робить усе для того, щоб війна в Україні «якнайшвидше» припинилася. Водночас російський диктатор виступив з черговими звинуваченнями на адресу України, заявивши, буцімто це Київ хоче продовження війни і відмовляється від переговорів.

«Я знаю вашу позицію щодо конфлікту в Україні, ваші заклопотаності, які ви постійно висловлюєте. Ми зробимо все для того, щоб це припинилося якнайшвидше. На жаль, лише неприємна сторона, керівництво України заявило про відмову від переговорного процесу, заявило про те, що хоче досягти своєї мети військовим шляхом, як вони кажуть, на полі бою», – сказав Путін прем'єр-міністру Індії Нарендрі Моді.