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Звідки кухар Путіна відправляє російських в’язнів воювати в Україну: подробиці

Надія Клочко
glavcom.ua
Звідки кухар Путіна відправляє російських в’язнів воювати в Україну: подробиці
Російських зеків відправляють на війну з міста Міллерово Ростовської області
фото з відкритих джерел

Як з’ясували розслідувачі, ув’язнених із російських тюрем кидають на фронт без жодної військової підготовки

Засуджених російських чоловіків відправляють на війну проти України з міста Міллерово Ростовської області. Везуть їх в тюремних робах, у військову форму перевдягають вже на позиціях. Про це повідомляє міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm з посиланням на власні джерела.

В’язнів вербують у різних виправних колоніях по всій Росії. Після того, як ті погоджуються піти воювати проти України, їх відправляють на військовий аеродром Міллерово в Ростовській області.

«Прямо в тюремних робах, вже там перевдягають у російську військову форму. З Міллерова їх розвозять автомобільним транспортом далі вже в зону бойових дій. Виходячи з цих свідчень, ніхто не проводить з зеками військового злагодження, а одразу кидають їх на фронт», – пише InformNapalm.

Звідки кухар Путіна відправляє російських в’язнів воювати в Україну: подробиці фото 1
Звідки кухар Путіна відправляє російських в’язнів воювати в Україну: подробиці фото 2

Зазначимо, що 14 вересня у мережі з'явилося відео, на якому чоловік, схожий на главу ПВК «Вагнера» Євгенія Пригожина, вербує ув'язнених однієї з російських колоній для участі у війні.

Чоловік розповідає, що ув'язнені вже раніше воювали з ним. За його словами, 40 осіб із Санкт-Петербурга штурмували Вуглегірську ТЕС, «зайшли в окопи противника і вирізали там всіх ножами», при цьому з кримінальників загинули тільки троє. Тим ув'язненим, які залишаться живими під час участі у бойових діях, схожий на Пригожина чоловік обіцяє помилування.

Раніше самі ув’язнені розповідали, що Пригожин особисто пропонує звільнення через пів року за участь у військових діях в Україні.

Нагадаємо, раніше бізнесмен Євген Пригожин, який вважається власником ПВК Вагнера, прокоментував вербування ув'язнених для участі у війні в Україні. Пригожин порадив ув'язненим, які не хочуть йти на війну з Україною, відправити на фронт своїх дітей.

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Теги: війна росія

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