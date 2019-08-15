Польща просить відновити рух поїзда Здолбунів-Холм



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Потяг Здолбунів-Холм призупинили 10 червня через вимоги польських митників

Польські митники вимагали платити податок за ввезення пального у паливних баках поїздів

Мер польського міста Холм звернувся до місцевого Міністерства інфраструктури та залізничної компанії, аби відновити курсування поїзда Здолбунів-Холм по всій довжині маршруту. Наразі поїзд з українського міста доїжджає лише до кордону з Польщею.

Про це повідомляє «ЦТС».

Курсування поїзда, який належить Укрзалізниці, зупинили через те, що польські митники вимагали платити податок за ввезення пального у паливних баках поїздів.

У польському Мінінфраструктури зазначили, що саме українська сторона припинила курсування поїзда зі Здолбунова і це негативно вплинуло на пасажирське сполучення між Україною та Польщею. Водночас там зазначили, що проводять переговори з Україною щодо відновлення курсування поїздів.

10 червня 2019 року стало відомо, що маршрут поїзда Здолбунів-Холм змінили через проблеми Укрзалізниці з польською митницею. Тепер поїзд доїжджатиме лише до кордону з Польщею.

В Укрзалізниці повідомили, що польські митники вимагали плату мита за пальне у поїзді, обсяг якого перевищує 200 літрів. Така норма прописана у польському законодавстві, проте Укрзалізниця з нею не погоджується.

Також влітку Укрзалізниця запустила поїзд до словацького Кошице. Крім того Укрзалізниця запустила потяг до Варни.

Також Укрзалізниця планує запустити у 2020 році нові пасажирські поїзди сполученням «Київ-Берлін».

Однією з ключових перешкод, чому наразі не можна здійснювати прямі залізничні перевезення у напряму до України з ЄС є те, що в ЄС та в Україні колії мають різну ширину. Єдина колія європейського зразка, що сполучає українське місто та ЄС прокладена з Мукачева. Зокрема, минулого року нею пустили поїзд сполученням Мукачево-Будапешт.