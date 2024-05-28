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Вогонь перекидається на населені пункти: навколо Сєверодонецька палають ліси (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вогонь перекидається на населені пункти: навколо Сєверодонецька палають ліси (відео)
Навколо Сєвєродонецька тривають лісові пожежі
фото ілюстративне

Сил і засобів в окупантів на гасіння пожеж не вистачає

Навколо тимчасово окупованого Сєверодонецька, що на Луганщині, тривають лісові пожежі: В окупантів не вистачає засобів для гасіння. Вогонь перекидається на населені пункти, горять будинки та авто. Про це повідомив голова Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко.

«Навколо Сєвєродонецька тривають лісові пожежі. Також палає поблизу Кремінної, Станиці Луганської, Троїцького, Новоайдара. Подекуди вогонь перекидається на населені пункти – займаються будинки та автомобілі. Сил і засобів в окупантів на гасіння пожеж не вистачає», – йдеться в повідомленні.

Також російські окупанти залякують місцеве населення, яке хоче евакуюватися. Погрожують, що в цьому випадку їх потім не пустять у зворотному напрямку. 

Раніше повідомлялося,  що окупанти масовано обстріляли логістичні шляхи ЗСУ на Луганщині. Противник обстріляв кожне деокуповане село, де залишаються люди. Так, у Невському та Новолюбівці сталося близько 30 вибухів. Зруйновані три будинки та адміністративні будівлі. Масовано обстріляні логістичні шляхи навколо

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Теги: Луганщина пожежа

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