Наталію Гуменюк переведено на нову посаду

Наразі невідомо, в якому саме органі військового управління працюватиме Гуменюк

Наразі діяльність Гуменюк не пов’язана із взаємодією з медіа

Наталію Гуменюк звільнили з посади заступника начальника управління комунікацій оперативного командування «Південь» і перевели на іншу посаду. Про це повідомляє пресслужба Управління стратегічних комунікацій.

Колишню начальницю Центру стратегічних комунікацій Сил оборони «Півдня» було призначено на посаду в іншому органі військового управління.

«Наразі її діяльність не пов’язана із взаємодією з медіа», – йдеться в повідомленні.

Інших деталей Стратком не розкрив.

Раніше повідомлялося, що колишня начальниця Центру стратегічних комунікацій Сил оборони «Півдня» Наталія Гуменюк отримала нову посаду. Вона стала заступницею начальника управління комунікацій Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України. Цю інформацію вона підтвердила в коментарі «Детектору медіа».

Цю інформацію також підтвердили у Страткомі, однак уточнили, що пізніше її призначили на іншу посаду.

Нагадаємо, що 19 квітня Наталію Гуменюк було звільнено з посади начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня: «Генеральним штабом Збройних Сил України проведено ротаційні заходи щодо начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня. Зокрема, прийнято рішення щодо завершення відрядження та виключення із сил та засобів відповідного угруповання військ полковника Наталії Гуменюк з 19.04.2024».

Напередодні звільнення низка медійників звинуватили Наталю Гуменюк у забороні висвітлювати воєнні злочини Російської Федерації в зоні відповідальності військовослужбовиці. Вони вимагають від військового керівництва замінити Наталю Гуменюк «на компетентнішу особу і не допускати її до будь-якого керування комунікаціями».