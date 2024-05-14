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Путін зібрався до Китаю цього тижня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Путін зібрався до Китаю цього тижня
Востаннє Путін відвідував Китай у жовтні 2023 року
фото з відкритих джерел

Повідомляється, що глави двох держав «детально обговорять весь комплекс питань всеосяжного партнерства і стратегічної взаємодії».

Російський диктатор Володимир Путін відвідає з державним візитом Китай. Зустріч очільника Кремля з  головою КНР Сі Цзіньпіном відбудеться 16-17 травня. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на пресслужбу Кремля.

«На запрошення Голови КНР Сі Цзіньпіна президент російської федерації володимир путін 16-17 травня 2024 року відвідає з державним візитом Китайську Народну Республіку як свою першу зарубіжну поїздку після вступу на посаду», – ідеться в повідомленні.
Повідомляється, що візит охопить два міста –  Пекін і Харбін.

«Глава російської держави також відвідає місто Харбін – адміністративний центр провінції Хейлунцзян, де візьме участь у церемонії відкриття восьмого Російсько-Китайського ЕКСПО і четвертого Російсько-Китайського форуму з міжрегіонального співробітництва, зустрінеться зі студентами та викладачами Харбінського політехнічного університету», – зазначається у повідомленні.

Також повідомляється, що глави двох держав «детально обговорять весь комплекс питань всеосяжного партнерства і стратегічної взаємодії». Крім того, Путін і Сі Цзіньпін «визначать ключові напрямки подальшого розвитку російсько-китайського практичного співробітництва» і обміняються думками щодо найактуальніших міжнародних проблем.

У рамках візиту Путіна до КНР також планується його зустріч із прем'єром Держради країни.

Нагадаємо, востаннє Путін відвідував Китай у жовтні 2023 року. Поїздка російського диктатора Володимира Путіна до Китаю та переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном знову завершилися нічим.

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Теги: Китай путін

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