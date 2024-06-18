Ще одна країна зникла зі списку підписантів комюніке за підсумками Саміту миру

Руанда прибрана зі списку підписантів комюніке Саміту миру

Після Іраку та Йорданії підпис під спільним комюніке Саміту миру відкликала також Руанда. Це стало відомо із сайту Міністерства закордонних справ Швейцарії.

Список було оновлено 17 червня. У переліку підписантів відсутня Руанда, хоча у версії від 16 червня вона була перерахована. Водночас у переліку з’явився Вселенський патріархат, якого не було станом на 16 червня.

Нагадаємо, кількість країн-підписантів спільного комюніке Саміту миру зменшилася з 80 до 78. Зі списку були прибрані Ірак та Йорданія.

Як повідомлялося, серед підписантів немає Індії, Бразилії, Саудівської Аравії, Мексики, ПАР, ОАЕ, Індонезії, Таїланду, Вірменії.

Водночас Вселенський патріархат Константинополя приєднався до підписантів комюніке саміту миру щодо України, який відбувся на вихідних. Про

Як відомо, 15-16 червня у Швейцарії відбувся історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Участь у ньому взяли лідери понад 100 країн та світових організацій, які об'єдналися, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. На саміт запрошені усі країни світу, окрім країни-агресорки Росії.

До слова, агентство Reuters уже опублікувало проєкт підсумкової декларації Глобального саміту миру. Кулеба уточнив, що до комюніке зможуть приєднатися й ті країни, які не беруть участь у саміті.

Зазначимо, що Путін напередодні Глобального саміту миру озвучив нові умови миру. Вони передбачать відмову Києва від наміру вступити в НАТО та повний вихід ЗСУ із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. МЗС України вже відреагувало на ці заяви.