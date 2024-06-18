У Ростовській області після атаки дронів палає нафтосховище (відео)

За попередніми даними, жертв немає

Уночі Ростовську область атакували безпілотники, внаслідок чого спалахнув нафтооб'єкт. Про це заявив губернатор області Василь Голубєв.

За словами російського чиновника, у місті Азов внаслідок атаки БпЛА спалахнули резервуари з нафтопродуктами.

У Ростовській області після атаки дронів палає нафтосховище pic.twitter.com/8A64EgmEYd June 18, 2024

«За попередніми даними, жертв немає. Підрозділом МНС організовано гасіння відкритого вогню», – заявив Голубєв.

Нагадаємо, 15 червня у Ростовській області РФ другу ніч працювали сили та засоби протиповітряної оборони через атаку безпілотників. Цієї ночі вибухи було чути в районі Кам'янська-Шахтинського.

За словами російського чиновника, під час відбиття атаки дронів нібито було збито «кілька БПЛА». А сталося це близько 04:00 за місцевим часом: «Уламки дронів впали на територію проммайданчика».

Раніше у Морозовську Ростовської області РФ минулої ночі пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляли про пожежу, яка сталася після вибухів. Губернатор Ростовської області вже відреагував на вибухи. За його словами, в області «відбили масову атаку БПЛА»: «Дрони знищені у районі кількох населених пунктів регіону. За попередніми даними, жертв немає. Наслідки на землі уточнюються».