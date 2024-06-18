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У Ростовській області після атаки дронів палає нафтосховище (відео)

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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У Ростовській області після атаки дронів палає нафтосховище (відео)
У місті Азов спалахнули резервуари з нафтопродуктами
фото з відкритих джерел

За попередніми даними, жертв немає

Уночі Ростовську область атакували безпілотники, внаслідок чого спалахнув нафтооб'єкт. Про це заявив губернатор області Василь Голубєв.

За словами російського чиновника, у місті Азов внаслідок атаки БпЛА спалахнули резервуари з нафтопродуктами.

«За попередніми даними, жертв немає. Підрозділом МНС організовано гасіння відкритого вогню», – заявив Голубєв.

Нагадаємо, 15 червня у Ростовській області РФ другу ніч працювали сили та засоби протиповітряної оборони через атаку безпілотників. Цієї ночі вибухи було чути в районі Кам'янська-Шахтинського.

За словами російського чиновника, під час відбиття атаки дронів нібито було збито «кілька БПЛА». А сталося це близько 04:00 за місцевим часом: «Уламки дронів впали на територію проммайданчика».

Раніше у Морозовську Ростовської області РФ минулої ночі пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляли про пожежу, яка сталася після вибухів. Губернатор Ростовської області вже відреагував на вибухи. За його словами, в області «відбили масову атаку БПЛА»: «Дрони знищені у районі кількох населених пунктів регіону. За попередніми даними, жертв немає. Наслідки на землі уточнюються».

Читайте також: Україна атакувала аеродром Морозовськ у Росії, знищено мінімум шість літаків – джерела
Теги: пожежа росія нафтопродукти

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