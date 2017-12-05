Прокуратура показала ще не всі докази у справі Саакашвілі, — ГПУ

Речник ГПУ розповів про доказову базу у справі щодо Саакашвілі

Прокуратура показала ще не всі докази у справі Михайла Саакашвілі і покаже більше у разі потреби. Про це в ефірі Громадського радіо заявив речник ГПУ Андрій Лисенко. «Ті купюри, які фігурували у цій відеозйомці, переписані ще до того, як їх передавали. Це однин із доказів. Є письмові докази тих, хто доставляв ці гроші і передавав. Плюс,



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Михайло Саакашвілі

Речник ГПУ розповів про доказову базу у справі щодо Саакашвілі

Прокуратура показала ще не всі докази у справі Михайла Саакашвілі і покаже більше у разі потреби.

Про це в ефірі Громадського радіо заявив речник ГПУ Андрій Лисенко.

«Ті купюри, які фігурували у цій відеозйомці, переписані ще до того, як їх передавали. Це однин із доказів. Є письмові докази тих, хто доставляв ці гроші і передавав. Плюс, відео зйомка. Плюс ще докази, які не оприлюднені. Вони є. У разі необхідності вони будуть надані суду. Після цього суд прийматиме рішення щодо винесення вироку тим особам, які намагались здійснити спробу повалення державної влади в Україні», — зазначив він.

Крім того Лисенко підкреслив, що Саакашвілі не вручали підозру, а лише ознайомили з постановою про затримання.

Також, за словами речника ГПУ, постанову про затримання Саакашвілі отримував у присутності його особистого адвоката.

Разом з тим, адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький в ефірі Громадського радіо заявив, що адвокатів до Саакашвілі не допустили.

«Щодо інформації про ознайомлення з документом про затримання, це теж не є правдою. Тому що перебуваючи в себе в квартиріСаакашвілі був без свого офіційного адвоката. Це означає, що адвоката не допустили до процесуальних дій. Там дійсно було декілька активістів. Один з цих активістів мав посвідчення адвоката, мав договір з Михайлом і намагався увійти в так звані процесуальні дії, але його не допустили, йому не надали можливість ознайомитися з цим документом, зробити зауваження, заперечення і таке інше», — зазначив адвокат Саакашвілі.

Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці стало відомо, що у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли з обшуком.

Також на вулиці Костьольній в Києві, поблизу будинку Саакашвілі сталися сутички між правоохоронцями та прихильниками політика.

Сам Саакашвілі раніше видерся на дах 8-поверхового будинку та погрожував стрибнути.

Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

Як повідомлялося, активісти зламали двері у мікроавтобусі силовиків та звільнили Саакашвілі.

Саакашвілі разом зі своїми прибічниками направився до будівлі Верховної Ради України.

Прокуратурою міста Київ розпочато кримінальне провадження за фактом перешкоджання народними депутатами України діям правоохоронців, які проводили затримання Саакашвілі.

Генеральний прокурор Юрій Луценко закликав Михайла Саакашвілі прийти на допит до Служби безпеки України зранку 6 грудня.

Саакашвілі заявив, що залишатиметься під будівлею Верховної Ради України.

Національна поліція України розпочала розшук Саакашвілі.

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