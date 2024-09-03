Наступ ЗСУ на Курщині: журнал Foreign Affairs назвав наслідки

Курська операція змусить і Москву замислитися над тим, що Україна зберігає варіанти, і що результат цієї війни все ще не визначений

Наступ також може призвести до змін у політиці Заходу щодо використання далекобійної ударної зброї

Завдяки наступу ЗСУ у Курській області українські сили зможуть стримати наступ Росії на Донбасі до своїх нехай і невеликих успіхів та утримати при цьому захоплену російську територію «зі стійким військовим зобов'язанням». Про це пише американський журнал Foreign Affairs.

«Наступ також може призвести до змін у політиці Заходу щодо використання далекобійної ударної зброї і привнести таку необхідну енергію в мислення союзників України щодо шляху вперед на даному етапі війни», – ідеться в публікації.

При цьому вказується, що найгірший сценарій полягає в тому, що за кілька місяців Україна втратить значні ділянки землі на сході та не збереже території в Курську, яку вона могла б використовувати як «розмінну монету».

«Наступ відкриває можливості, але також несе в собі значні ризики і витрати... У будь-якому разі Київ сподівається, що наступ у Курській області підштовхне зміну сприйняття того, що війна йде негативною траєкторією, розблокує додаткову матеріальну допомогу і змінить обмеження Заходу на озброєння», – пише журнал.

Зазначається, що Курська операція змусить і Москву замислитися над тим, що Україна зберігає варіанти, і що результат цієї війни все ще не визначений, хоч і цей наступ не виправляє поточний матеріальний дисбаланс у війні.

«Операція була добре виконана і швидко досягла кількох обмежених, але важливих цілей, що зробило б її ефективним тижневим рейдом. Якби вона могла відтягнути значні російські сили з інших фронтів, то віддача була б більш ніж виправданою. Але поки що мало доказів того, що це було зроблено.... Досі Росія відводила війська із Запоріжжя та Харкова, зберігаючи наступальні операції навколо східних міст Вугледар, Покровськ, Торецьк і Куп'янськ. Відповідь Росії на «Курськ», мабуть, являє собою економію сил, щоб стримати вторгнення, оскільки вона продовжує віддавати пріоритет наступальним операціям у Донецьку. Москва, можливо, проявляє певну обережність, усвідомлюючи, що минулими роками Україна, як правило, починала атаки за кількома напрямками. Можливо, це не єдина запланована наступальна операція України», – йдеться в статті.

Зазначається, що зараз українські війська окопуються в Росії і створюють власну військову адміністрацію в регіоні, маючи намір утримувати «Курський котел» у найближчому майбутньому.

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, у Курській області сили оборони України на окремих напрямках просунулися до 2 км та взяли під контроль 5 кв. км територій. На решті напрямків ситуація залишається складною, але контрольованою.