Торговельне судно загорілося у водах Румунії, президент не виключає удару

Усіх 12 членів екіпажу вдалося врятувати, одна людина зазнала поранень

У Чорному морі у виключній економічній зоні Румунії загорілося торговельне судно PROGRESS IV, яке ходило під прапором Домініканської Республіки. Президент Румунії Нікушор Дан припустив, що корабель міг зазнати удару. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на News.ro.

Сигнал про аварію надійшов близько 17:55 27 серпня. У цей момент судно перебувало приблизно за 15 морських миль від Сфинту-Георге. На борту перебували 12 членів екіпажу.

Усіх моряків вдалося врятувати, одна людина зазнала поранень. Десятьох членів екіпажу забрала берегова охорона, ще двох підібрало торговельне судно, яке перебувало неподалік.

Рятувальну операцію координував Центр морського порятунку Румунського морського управління. До неї залучили кораблі берегової охорони, рятувальні судна та прикордонний катер. Роботу ускладнювали хвилі заввишки близько 2,5 м. До 20:47 евакуацію екіпажу завершили.

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що судно, ймовірно, зазнало удару. Водночас він закликав не робити передчасних висновків щодо причин інциденту. «Судно зазнало удару і, схоже, затонуло, але наразі ми не знаємо, ким і як саме… Буде проведено розслідування, все з'ясується, але не варто вдаватися до спекуляцій», – сказав він. Точні обставини займання та ймовірного удару наразі встановлюються.

Нагадаємо, 26 серпня на узбережжі Румунії та Болгарії виявили невідомі безпілотники та їхні уламки. На румунському курорті Олімп знайшли фрагмент дрона з вибухівкою. Небезпечний об'єкт знешкодили фахівці, а територію тимчасово перекрили.