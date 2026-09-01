Велика турецька судноплавна компанія призупинила всі рейси до РФ

Вантаж буде повернуто до порту відправлення та/або вивантажено в портах навантаження

Турецький оператор Akkon надіслав своїм партнерам термінове повідомлення про повну відмову від заходів у російські порти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Moscow Times.

Судна, що прямували до Санкт-Петербурга, розвернулися назад до Туреччини. Цю інформацію підтвердили в російській експедиторській компанії, яка працює з експортно-імпортними вантажами.

Akkon – великий перевізник, його послугами користувалися після того, як на початку серпня від рейсів через Чорне море відмовилася російська компанія Fesco: українські морські дрони потопили під Новоросійськом її контейнеровоз Yanina, що йшов з Індії.

10 серпня компанія Akkon повідомила, що через напружену ситуацію в Чорному морі тимчасово переводить свої рейси з Новоросійська до Санкт-Петербурга з доплатою у розмірі $2,5 тис. за контейнер. Інші перевізники, які продовжували курсувати з Туреччини до Новоросійська, брали за ризик у середньому $1 тис. за контейнер при середньому тарифі за його доставку з портів Туреччини в розмірі $500-1500. Але тепер компанія повністю відмовляється від заходів у російські порти.

За результатами останньої оцінки ситуації щодо безпеки рейсів до Росії компанія дійшла висновку, що подальша ескалація створює підвищені ризики для екіпажу, судна та вантажу. Вантаж буде повернуто до порту відправлення та/або вивантажено в портах навантаження. «Але наш вантаж з контейнеровоза, який прямував до Санкт-Петербурга, буде вивантажено в найближчому порту, судячи з усього, у Клайпеді», – сказав власник вантажу, відправленого з Туреччини до Росії рейсом Akkon.

Роботу з Росією повністю припинив ще один турецький перевізник – Arkas, розповів співробітник експедиторської компанії. Голова ради директорів турецької судноплавної компанії Transbosphor Deniz Taşımacılığı Мустафа Джан оцінив збитки Туреччини від атак ЗСУ на торгові судна в Чорному морі за останні три місяці у $20 млрд.

Нагадаємо, Росія наразі не бачить підстав погоджуватися на перемир'я у Чорному морі. За словами Захарової, Москва нібито не отримувала офіційними каналами пропозиції Туреччини, у якій були б конкретизовані умови можливого мораторію на бойові дії в Чорному морі. Водночас речниця російського МЗС виключила можливість повернення до Чорноморської зернової ініціативи, яка діяла з липня 2022-го до липня 2023 року. Такий варіант вона назвала «недоцільним».