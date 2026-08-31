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Масована атака на Київ: влада назвала кількість постраждалих

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Масована атака на Київ: влада назвала кількість постраждалих
На місцях працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки
фото: ДСНС

Водночас унаслідок атаки в Києві зафіксували пошкодження та займання

Унаслідок масованої атаки Росії на Київ 31 серпня постраждали шестеро людей. Більшість із них дістали поранення у селі Погреби на Київщині. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, пише «Главком».

За його словами, троє постраждалих перебувають у стаціонарах міських лікарень у тяжкому стані. Водночас унаслідок атаки в Києві зафіксували пошкодження та займання. Зокрема, у Деснянському районі після удару спалахнула масштабна пожежа на складській території.

На місцях працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки та уточнюють масштаби пошкоджень. Влада закликає киян і жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час ракетних і дронових атак.

Нагадаємо, що російська атака 30 серпня спричинила пошкодження та руйнування й на інших об’єктах Київщини та столиці. Зокрема, у центрі Києва уламки збитих російських ударних безпілотників типу «Шахед» упали на території житлового комплексу.

Крім того, у Фастівському та Вишгородському районах Київської області через влучання та падіння уламків російських безпілотників виникли пожежі.

Також відомо, що внаслідок російської атаки в неділю, 30 серпня, було пошкоджено склад французької торговельної мережі Auchan у Борисполі Київської області. 

Теги: Віталій Кличко Київ війна бомбардування

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