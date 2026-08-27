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Москва просить у КНДР нову балістику, яка втричі потужніша за раніше передані ракети

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Москва просить у КНДР нову балістику, яка втричі потужніша за раніше передані ракети
Росія намагається отримати від Північної Кореї нову балістику
фото: AP (ілюстративне)

Москва попросила у Пхеньяна 120 ракет і десятки тисяч військових

Росія веде переговори з Північною Кореєю щодо нового пакета військової допомоги, до якого можуть увійси балістичні ракети KN-30. Вони втричі потужніші за KN-23 та KN-24, які Москва вже отримувала від Пхеньяна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на коментар представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Черняка для LIGA.net.

За попередніми даними, Росія хоче отримати від КНДР 120 балістичних ракет та шість пускових установок до них. Також Москва запросила окремий ракетний підрозділ чисельністю до 90 осіб.

Крім того, йдеться про можливе залучення від 30 до 50 тис. північнокорейських військових. Куди саме Росія планує направити цей контингент, українська розвідка наразі не встановила.

KN-30 це західне позначення північнокорейської балістичної ракети Hwasong-11C, також відомої як Hwasong-11Da. Вона є збільшеною версією ракет сімейства Hwasong-11, до якого належать KN-23 і KN-24.

KN-30 належить до балістичних ракет малої дальності, оснащена твердопаливним двигуном і запускається з мобільної наземної установки. Перший відомий випробувальний запуск відбувся 25 березня 2021 року. Під час випробування ракета подолала щонайменше 600 км.

Особливістю Hwasong-11C вважається бойова частина великої маси. Північна Корея заявляла, що ракета здатна нести боєголовку вагою до 2,5 тонни, однак незалежного підтвердження цих характеристик немає.

Раніше Кремль уже отримав від Пхеньяна 40 балістичних ракет KN-23 та KN-24. Дві з них російські війська нещодавно застосували під час однієї з масованих атак на Україну.

«Ракетний терор – частина стратегії Кремля, спрямована на посилення страху, розпалювання деструктиву й конфліктів усередині України», – пояснив Черняк. За його словами, такими атаками Росія намагається тиснути на українське суспільство та підірвати стійкість країни.

Остаточні обсяги нового пакета допомоги можуть бути узгоджені під час зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з лідером КНДР Кім Чен Ином, яка запланована на вересень.

Південнокорейська розвідка також повідомляла про підготовку Північною Кореєю нового перекидання військових до Росії. За її оцінками, Пхеньян уже передав Москві понад 15 млн артилерійських снарядів, а також балістичні ракети малої дальності.

Нагадаємо, 10 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія отримала додаткові балістичні ракети від Північної Кореї. Він також заявив про підготовку до розміщення в РФ додаткового контингенту північнокорейських військових. За словами президента, участь у війні проти України дає КНДР можливість удосконалювати свою зброю та отримувати досвід сучасних бойових дій.

Російські війська останнім часом змінили тактику застосування північнокорейських KN-23. Замість масованих залпів окупанти почали запускати ці ракети поодинці в комбінації з іншими засобами ураження. Аналітики припускали, що таким чином росіяни можуть випробовувати ракети та працювати над підвищенням точності їхнього застосування.

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Теги: розвідка росія зброя Північна Корея ракета ГУР російська ракета балістичні ракети

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