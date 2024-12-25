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З аеродрому Оленья злетіло кілька стратегічних бомбардувальників Ту-95

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Ірина Бура
glavcom.ua
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З аеродрому Оленья злетіло кілька стратегічних бомбардувальників Ту-95
фото з відкритих джерел

Злетіли кілька бортів Ту-95МС з російського аеродрому Оленья в Мурманській області РФ

У ніч на 25 грудня з російського аеродрому злетіли літаки, які можуть здійснити пуски крилатих ракет по території України. Про це о 01:36 повідомили Повітряні сили.

«Зафіксовано зліт групи Ту-95мс з аеродрому Оленья (Мурманська обл., РФ). Курс – південний. Слідкуйте за подальшими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 грудня о 23:46 у Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу. Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, це через загрозу застосування ударних БпЛА.

А увечері 24 грудня Росія атакувала Кривий Ріг. Внаслідок цього пошкоджено чотириповерховий житловий будинок. Внаслідок атаки на Кривий Ріг двоє загиблих, кількість постраждалих зросла до 15. 

Нагадаємо, триває 1036-й день повномасштабної війни в Україні.

 

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Теги: росія окупанти війна ракета тривога

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