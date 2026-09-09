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Російські удари знеструмили споживачів у п’яти областях України

Ольга Джоган
glavcom.ua
Ольга Джоган
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Російські удари знеструмили споживачів у п’яти областях України
Обмежень електропостачання не прогнозують
Фото: Depositphotos

Відновлювальні роботи проводять там, де дозволяє безпекова ситуація

Через пошкодження енергетичної інфраструктури частина споживачів у п’яти областях України залишається без електропостачання. Про це станом на ранок 9 вересня повідомило Міністерство енергетики, передає «Главком».

Без світла залишаються споживачі у Київській, Миколаївській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях. Енергетики працюють над відновленням електропостачання всюди, де це дозволяє безпекова ситуація.

Російські війська атакують не лише енергетичні об’єкти, а й працівників галузі. У Запорізькій області російський безпілотник влучив у службовий автомобіль енергетиків. Працівники їхали відновлювати електропостачання в одній із громад регіону. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Водночас на 9 вересня застосування обмежень електропостачання не прогнозують. У Міненерго закликали стежити за повідомленнями своїх операторів систем розподілу, якщо ситуація змінюватиметься.

Споживачам радять за можливості перенести активне використання електроенергії на період із 10:00 до 15:00. Також просять обмежити користування потужними електроприладами у вечірні години – з 18:00 до 22:00. Це має допомогти зменшити навантаження на енергосистему.

Нагадаємо, 8 вересня російська атака пошкодила енергетичну інфраструктуру Миколаївщини та Херсонщини. Після стабілізації безпекової ситуації енергетики відновили електропостачання.

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Теги: енергетика Міненерго Миколаїв безпілотник

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