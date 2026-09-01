РФ удвічі наростила виробництво реактивних БПЛА. Радник президента назвав цифри

Флеш наголосив, що «росіяни розуміють, що ми побудуємо реактивні перехоплювачі»

Росія здатна виробляти близько 3 тис. реактивних безпілотників на місяць і планує надалі підтримувати такі темпи. Про це повідомив позаштатний радник президента України з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій Флеш Бескрестнов, передає «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

«Минулого місяця, за нашою статистикою, було 1500 атак реактивних БПЛА. В цьому місяці ми вже нарахували 3000 реактивних безпілотників. На основі даних нашої розвідки у росіян є плани виробляти 36-40 тисяч БПЛА на рік. Тобто – понад три тисячі на місяць. Можна сказати, що вони уже вийшли на цю потужність», – сказав Бескрестнов.

За словами фахівця, Росія продовжить виробляти як реактивні, так і звичайні бензинові безпілотники. Частка реактивних становитиме близько 60%, решта припадатиме на звичайні безпілотники типу Shahed-136 / «Герань-2». Він зауважив, що окупанти активно працюють над нарощенням швидкості ударних безпілотників.

Флеш наголосив, що «росіяни розуміють, що ми побудуємо реактивні перехоплювачі».

«Ми бачимо прогноз щодо виробництва «Бандеролей» – до 1000 в місяць. Крім того, вони будуть виробляти аналогічну ударну реактивну ракету з назвою «Дань-Т», «Дань-М», а також «Герань-5», – додав радник глави держави.

Нагадаємо, Росія змінила тактику повітряних атак і тепер намагається виснажувати Україну та українців постійними ударами безпілотників, зокрема реактивними «шахедами».

До слова, міністр оборони України Євгеній Хмара повідомив, що Україна випробувала чотири потенційні перехоплювачі, які можуть збивати російські реактивні «шахеди». Наступним завданням стане вдосконалення цих засобів та масштабування їхнього виробництва до тисяч одиниць.