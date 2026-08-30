«Фантомні патрулі» вже завтра повертаються на дороги в одному з регіонів України

«Фантомні патрулі» зовні майже не відрізняються від звичайних автомобілів

Спочатку три спецавтомобілі працюватимуть у Києві та Київській області

В Україні відновлюють роботу так званих фантомних патрулів. Від завтра три спеціальні автомобілі працюватимуть у Києві та Київській області. Згодом такі патрулі з'являться і в інших областях, а їхню кількість планують збільшувати. Про це повідмляє «Главком» із посиланням на начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

«Фантоми» – це спеціальні автомобілі, які зовні майже не відрізняються від звичайних машин. Вони обладнані системами автоматичної фіксації порушень швидкісного режиму. Обладнання дозволяє вимірювати швидкість інших транспортних засобів як під час руху самого «фантома», так і тоді, коли патрульний автомобіль стоїть на місці.

Система може фіксувати перевищення швидкості автомобілями, які рухаються як у попутному, так і в зустрічному напрямку. Після виявлення порушення система зчитує та розпізнає номерний знак автомобіля, після чого перевіряє інформацію в базах даних.

Отримані відомості надсилаються до системи автоматичної фіксації, яка опрацьовує їх та автоматично формує постанову про адміністративне правопорушення.

Більшість випадків перевищення швидкості фіксуватимуть автоматично, тому зупиняти автомобіль порушника не потрібно. Водночас «фантоми» можуть фіксувати порушення ПДР і в неавтоматичному режимі. Для цього автомобілі обладнані двома відеокамерами, які записують те, що відбувається попереду та позаду службової машини.

Завтра на дороги Києва та Київської області виїдуть три «фантомні патрулі» фото: патрульна поліція України

Якщо правоохоронці зафіксують грубе порушення, зокрема створення аварійної ситуації, інспектори у «фантомі» зможуть зупинити водія відповідно до вимог статті 35 закону «Про Національну поліцію» та розглянути справу про адміністративне правопорушення.

Метою повернення «фантомних патрулів» є зменшення кількості загиблих і постраждалих на українських дорогах. Надалі кількість таких автомобілів та географію їхньої роботи планують розширювати.

Нагадаємо, «фантомні патрулі» вже працювали на українських дорогах до початку повномасштабного вторгнення. За словами міністра внутрішніх справ Івана Вигівського, вони встигли пропрацювати лише місяць, однак за цей час поліцейські притягнули до відповідальності понад 26 тис. водіїв за перевищення швидкості.