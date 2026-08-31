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У магазинах Миколаєва помітний дефіцит деяких продуктів. Фоторепортаж

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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У магазинах Миколаєва помітний дефіцит деяких продуктів. Фоторепортаж
В деяких миколаївських магазинах помітний дефіцит м’яса
фото: glavcom.ua

Журналісти «Главкома» перевірили полиці супермаркетів АТБ та «Сільпо» й з’ясували, яких товарів бракує найбільше

Миколаївські супермаркети продовжують працювати у штатному режимі, однак у деяких магазинах помітна нестача окремих продуктів. Найбільше проблем виникло з яйцями, м’ясом та рибними напівфабрикатами. Журналісти «Главкома» побували у магазинах АТБ та «Сільпо» у Миколаєві та перевірили наявність продуктів на полицях.

Яка ситуація в АТБ

Консерви у миколаївському АТБ є у достатній кількості
Консерви у миколаївському АТБ є у достатній кількості
фото: glavcom.ua

На перший погляд, у магазині АТБ проблем із наявністю основних продуктів немає. На полицях достатньо олії та консервів. Покупці можуть придбати як акційні, так і дорожчі товари.

Дефіцит олії відсутній. Покупці можуть придбати як акційні, так і дорожчі товари
Дефіцит олії відсутній. Покупці можуть придбати як акційні, так і дорожчі товари
фото: glavcom.ua

У достатній кількості представлені побутова хімія та засоби особистої гігієни. Туалетний папір, дезодоранти та інші засоби догляду займають кілька рядів полиць.

Немає проблем також і з засобами особистої гігієни: туалетним папером, прокладками та дезодорантами
Немає проблем також і з засобами особистої гігієни: туалетним папером, прокладками та дезодорантами
фото: glavcom.ua

Водночас менше товарів залишилося у відділі цукру. Продукт є у продажу, однак полиці візуально заповнені слабше. Макаронів та борошна також достатньо, хоча частину акційних позицій покупці вже розібрали.

Цукру та солі на полицях стало візуально менше, проте казати про те, що його немає зовсім – немає підстав.
Цукру та солі на полицях стало візуально менше, проте казати про те, що його немає зовсім – немає підстав.
фото: glavcom.ua
Макаронних виробів є вдосталь у миколаївських магазинах
Макаронних виробів є вдосталь у миколаївських магазинах
фото: glavcom.ua

Найпомітніший дефіцит журналісти зафіксували у відділах м’яса та риби. Більшість видів м’яса покупці вже розібрали. У продажу залишалися куряче філе та фарш, однак вибір був невеликим. Ще менше виявилося рибних напівфабрикатів – на полицях лежали лише поодинокі упаковки.

Деяких позицій м’яса стало помітно менше.
Деяких позицій м’яса стало помітно менше.
фото: glavcom.ua
Рибних напівфабрикатів майже не залишилось.
Рибних напівфабрикатів майже не залишилось.
фото: glavcom.ua

Натомість проблем із питною водою немає. У магазині доступні великі упаковки та окремі пляшки, зокрема охолоджена вода.

Найбільше увагу привернула повна відсутність яєць. Двоє працівниць магазину повідомили журналістам «Главкома», що самі не знають причини відсутності товару. На полицях залишалися лише перепелині яйця, яких також було небагато.

У миколаївському АТБ не знайшлось курячих яєць. Містяни перемістили свою увагу на перепелині яйця.
У миколаївському АТБ не знайшлось курячих яєць. Містяни перемістили свою увагу на перепелині яйця.
фото: glavcom.ua

Водночас овочів та фруктів у магазині достатньо. Стелажі заповнені продукцією як українського, так і імпортного виробництва.

Овочів та фруктів у магазині повно.
Овочів та фруктів у магазині повно.
фото: glavcom.ua

Що відбувається у «Сільпо»

У миколаївському «Сільпо» ситуація дещо відрізняється. Стелажі з овочами та фруктами повністю заповнені, порожніх місць на них практично немає.

У Миколаєві відсутній дефіцит овочів та фруктів.
У Миколаєві відсутній дефіцит овочів та фруктів.
фото: glavcom.ua

Консервів також достатньо, хоча частину найдешевших товарів покупці вже розібрали. Найбільший попит помітний на консервовану кашу з м’ясом. Паштети, зокрема акційні, залишаються у продажу.

Найбільше миколаївців зацікавила консервна каша – її розібрали першою. Всі інші товари є в повному доступі.
Найбільше миколаївців зацікавила консервна каша – її розібрали першою. Всі інші товари є в повному доступі.
фото: glavcom.ua

Схожа ситуація спостерігається з олією. Частина найдешевших акційних позицій закінчилася, проте загальний вибір товару зберігається.

Попри відсутність деякої акційної олії, її вибір у магазині є.
Попри відсутність деякої акційної олії, її вибір у магазині є.
фото: glavcom.ua

Менше продукції журналісти помітили серед побутової хімії та засобів особистої гігієни. На одній із полиць майже не залишилося туалетного паперу – покупці розібрали навіть великі упаковки. Водночас на інших стелажах товар є, хоча найдешевші позиції також закінчилися.

У магазинах Миколаєва помітний дефіцит деяких продуктів. Фоторепортаж фото 1
фото: glavcom.ua
На окремий акційний туалетний папір підвищений попит. Проте не можна сказати, що альтернативу у магазині не знайти.
На окремий акційний туалетний папір підвищений попит. Проте не можна сказати, що альтернативу у магазині не знайти.
фото: glavcom.ua

З м’ясом та яйцями у «Сільпо» ситуація значно краща, ніж у перевіреному журналістами АТБ. Курячі яйця залишаються у продажу, зокрема за акційними цінами, хоча найдешевші упаковки вже розібрали. М’ясний прилавок також заповнений, вибір продукції зберігається.

Найдешевші яйця у магазині повністю розібрали, хоча вибір зберігається.
Найдешевші яйця у магазині повністю розібрали, хоча вибір зберігається.
фото: glavcom.ua
У Миколаївському «Сільпо» відсутня проблема з кількістю та різновидом м’яса.
У Миколаївському «Сільпо» відсутня проблема з кількістю та різновидом м’яса.
фото: glavcom.ua

Цукру, круп та борошна достатньо. Під час перебування журналістів у магазині працівники навіть поповнювали запаси акційного борошна на вже заповненій полиці.

Працівниця прямо при журналістах викладала борошно за акцією на і так заповнену полицю.
Працівниця прямо при журналістах викладала борошно за акцією на і так заповнену полицю.
фото: glavcom.ua

Дещо менше товарів виявилося у відділі випічки. Хліба та багетів було менше, ніж зазвичай. Водночас частину хлібобулочних виробів у «Сільпо» випікають безпосередньо в магазині, тому на момент ранкового візиту нову партію могли ще не встигнути приготувати та викласти.

У магазинах Миколаєва помітний дефіцит деяких продуктів. Фоторепортаж фото 2
фото: glavcom.ua
Кількість хліба у магазині помітна менша, ніж раніше. Проте враховуючи ранок, можливо, її ще не виставили на прилавок.
Кількість хліба у магазині помітна менша, ніж раніше. Проте враховуючи ранок, можливо, її ще не виставили на прилавок.
фото: glavcom.ua

Чи почали миколаївці скуповувати продукти

Попри нестачу окремих товарів, ознак масової паніки серед покупців журналісти не помітили. Миколаївці не скуповували товари першої необхідності великими партіями та не робили помітних запасів продуктів.

Навіть відсутність яєць в одному з магазинів не спричинила ажіотажу, оскільки цей продукт можна придбати в інших супермаркетах.

Працівники магазинів також пояснили, що у понеділок, коли готувався матеріал, іноді доводиться довше чекати на завезення продукції. Тому частина товарів, яких бракувало під час перевірки, могла пізніше знову з'явитися на полицях.

Загалом більшість полиць у перевірених супермаркетах Миколаєва залишаються заповненими, а містяни продовжують робити покупки у звичному режимі.

Нагадаємо, протягом серпня російські війська посилили удари по складській та логістичній інфраструктурі України. Під атаками опинилися розподільчі центри торговельних мереж, холодні склади, харчові виробництва та логістичні хаби. За оцінками учасників ринку, лише протягом місяця було знищено понад 400 тис. кв. м складських площ, а витрати бізнесу на логістику зросли у півтора-два рази.

Як зазначалося у матеріалі «Главкома», однією з цілей таких атак може бути тиск на цивільне населення через проблеми з постачанням товарів, зростання цін та появу порожніх полиць. Водночас торговельні мережі перебудовують ланцюги постачання, а для відновлення логістичної інфраструктури готуються додаткові складські приміщення.

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Теги: окупанти продукти Миколаїв супермаркет

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