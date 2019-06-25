Повернення Росії у ПАРЄ: в Києві пікетували 10 посольств



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Фото: УНН

Учасники акції влаштували пікетування посольств дев'яти країн, які підтримали повернення Росії в ПАРЄ, а також офісу Ради Європи

У Києві у вівторок, 25 червня, пікетували посольства країн, які підтримали повернення Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи, повідомляє УНН.

Учасники зібралися о 18:00 біля посольства Австрії в Україні.

Маршрут протесту був таким: Посольство Австрії, Посольство Німеччини, Посольство Вірменії, Посольство Норвегії, Посольство Італії, Посольство Словаччини, Посольство Франції, Посольство Фінляндії, Посольство Нідерландів, Офіс Ради Європи.

Протестувальники мали при собі плакати з написами різними мовами, зокрема, англійською, німецькою, російською та українською, які закликають зупинити реванш Росії.

Крім того, учасники закидали посольства «кривавими» грошима.

Як вже відомо, Україна готує відповідь на рішення ПАРЄ.

Раніше Клімкін відкликав Кулебу для консультацій у зв'язку з рішенням ПАРЄ про повернення російської делегації. Також Клімкін висловив вдячність українській делегації в ПАРЄ за те, що вони «виклалися по повній».

Раніше українська делегація заблокувала автоматичне обрання депутата Держдуми Росії Леоніда Слуцького віцепрезидентом Парламентської асамблеї Ради Європи.

Нагадаємо, що ПАРЄ ухвалила резолюцію, що дозволяє Росії повернутися в організацію без виконання зобов’язань.

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