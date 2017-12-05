Саакашвілі розповів, як діятиме далі

Саакашвілі також подякував українцям, які заблокували авто, в якому силовики намагалися вивезти його

Третій президент Грузії, екс-голова Одеської ОДА, лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі заявив, що жодного разу в особистих чи публічних заявах не закликав і навіть натяку не було на провокації чи насилля. Про це Саакашвілі заявив в ефірі на телеканалі ZIK. Політик зазначив, що боротьбу слід продовжувати і що сьогодні він



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Саакашвілі також подякував українцям, які заблокували авто, в якому силовики намагалися вивезти його

Третій президент Грузії, екс-голова Одеської ОДА, лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі заявив, що жодного разу в особистих чи публічних заявах не закликав і навіть натяку не було на провокації чи насилля.

Про це Саакашвілі заявив в ефірі на телеканалі ZIK.

Політик зазначив, що боротьбу слід продовжувати і що сьогодні він залишатиметься серед протестувальників. Він розповів, що люди сходяться, їх стає більше. Саакашвілі також повідомив про розмову із євродепутатами, які заявляли про неприпустимість таких подій, і процитував заголовки світової преси про нинішні події в Україні.

Саакашвілі назвав, навколо яких ідей нині закликає гуртуватися українців. Так, одна з них – імпічмент Президента України та позбавлення влади його оточення, зміна правоохоронних органів, зокрема, дати спокій НАБУ. А для цього, переконаний Саакашвілі, слід звільнити генпрокурора Луценка. Для того, щоб ці вимоги були виконані, каже політик, люди мають збиратися на мирні акції.

«Скільки би Луценко не говорив, що ми готували злочини, жодного разу в особистих чи публічних заявах я не закликав і навіть натяку не було на провокації чи насилля. Провокації чи насилля потрібні їм», – заявив Саакашвілі.

Політик нагадав, що правоохоронні органи порушили кримінальне провадження щодо всіх народних депутатів, які були на акції протесту, коли його затримували, – зокрема, щодо Віктора Чумака, Олега Березюка, Світлани Заліщук.

Саакашвілі також подякував українцям, які заблокували авто, в якому силовики намагалися вивезти його.