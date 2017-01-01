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    Саакашвілі з'явився у базі осіб, яких розшукує МВС

    Саакашвілі оголошено в розшук ГУ Нацполіції у місті Києві
    Екс-голова Одеської облдержадміністрації, лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі з'явився в базі осіб, яких розшукують правоохоронці. Відповідна інформація оприлюднена на сайті Міністерства внутрішніх справ. [READ_MORE] У повідомленні йдеться, що Саакашвілі оголошено в розшук ГУ Нацполіції у місті Києві. Дата його
    • Сьогодні, 15:30
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    Саакашвілі оголошено в розшук ГУ Нацполіції у місті Києві

    Екс-голова Одеської облдержадміністрації, лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі з'явився в базі осіб, яких розшукують правоохоронці.

    Відповідна інформація оприлюднена на сайті Міністерства внутрішніх справ.

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    У повідомленні йдеться, що Саакашвілі оголошено в розшук ГУ Нацполіції у місті Києві. Дата його зникнення - 5 грудня 2017 року. Він обвинувачується за ст.256 ч.2.

    Нагадаємо, Луценко обіцяє, що до кінця дня Саакашвілі вже буде в статусі підозрюваного.

    Раніше повідомлялося, що Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

    Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів. 

    Речниця партії «Рух нових сил» Мар’яна Поштар заявила, що «ніяких процесуальних документів Саакашвілі не підписував і не отримував. Ні він, ні його адвокати. Йому навіть не вручили повідомлення про підозру».

    6 грудня ГПУ направила підозру Саакашвілі на його адресу.

    Генеральний прокурор Юрій Луценко закликав Михайла Саакашвілі прийти на допит до Служби безпеки України зранку 6 грудня. 

    Саакашвілі заявив, що залишатиметься під будівлею Верховної Ради України.

    Національна поліція України розпочала розшук Саакашвілі.

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