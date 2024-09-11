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Захід підштовхує Україну до «плану Б» у війні з Росією – WSJ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Захід підштовхує Україну до «плану Б» у війні з Росією – WSJ
За словами деяких дипломатів, повна перемога Києва коштуватиме союзникам сотні мільярдів доларів
фото: Facebook/Генштаб

Партнери вимагають, аби Київ сформулював більш реалістичні цілі в цій війні

Західні посадовці підштовхують Україну до роздумів над «планом Б» у війні з Російською Федерацією. Партнери вимагають, аби Київ сформулював реалістичні цілі у протистоянні з Кремлем. Про це повідомляє Wall Street Journal.

Захід, як і раніше, підтримує прагнення України звільнити всі свої території від російської окупації, однак партнери вимагають, аби Київ сформулював більш реалістичні цілі в цій війні, принаймні на наступний рік. Це дозволить західним дипломатам пояснити своїм виборцям, чому Україні продовжують надавати допомогу.

Видання зазначає, що постійні переговори між Україною та її партнерами вказують на напругу між обома сторонами. Деякі європейські дипломати повідомили представникам української влади, що повна перемога Києва коштуватиме сотні мільярдів доларів, чого ні Вашингтон, ні Європа не можуть реально забезпечити.

Як пише Wall Street Journal, такий дипломатичний тиск відбувається напередодні поїздки президента України Володимира Зеленського до США. Там він планує хоче зустрітися з кандидатами в президенти Дональдом Трампом і Камалою Гарріс, аби продемонструвати їм план перемоги України в цій війні та заручитися подальшою підтримкою.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський працює над односторонньою дорожньою картою, яка має на меті завершити війну в Україні вже цієї осені. Він покладається на міжнародний тиск на Росію з метою досягнення миру на прийнятних для Києва умовах.

Раніше прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня оголосила про новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть бронетранспортери.

Як повідомлялося, російська армія перекинула нові резерви та збільшила інтенсивність штурмів на Харківському напрямку.

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Теги: війна окупанти росія США Володимир Зеленський

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