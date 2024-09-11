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Україна та Литва підписали меморандум про оборонну співпрацю

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Україна та Литва підписали меморандум про оборонну співпрацю
Міністр оборони Рустем Умєров подякував Науседі за виділення 10 млн євро допомоги Україні
фото: Гітанас Науседа/мережа X

Гітанас Науседа: «Об'єднані зусилля приведуть Україну до перемоги»

У середу, 11 вересня, Україна та Литва підписали меморандум щодо співпраці в оборонній сфері. Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа повідомив на своїй сторінці в X.

Литовський президент пояснив, що меморандум було підписано у рамках оборонно-промислового форуму в Києві.

«Зайнятість в оборонній промисловості зростає, а високі технології та інжиніринг допомагають розробляти сучасні рішення для поля бою. Об'єднані зусилля приведуть Україну до перемоги», – зазначив Науседа. 

Про литовсько-український бізнес-форум оборонної промисловості в Києві розповів і міністр оборони України Рустем Умєров. 

Зокрема, він подякував Литві за виділення 10 мільйонів євро для фінансування вітчизняних далекобійних можливостей, зокрема ракети-дрона «Паляниця».

«Литва вже допомогла Україні на 2% від власного ВВП і прагне продовжити цю підтримку на рівні 0.25% ВВП країни щорічно. Подякував литовському народу за підтримку та закликав бізнес активно інвестувати в українську оборонну промисловість», –зазначив  Умєров. 

Нагадаємо, сьогодні президент Литви Гітанас Науседа приїхав до Києва для зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, наголосивши на важливості військової та економічної підтримки для захисту суверенітету України.

До відома, 15 серпня Литва передала Києву нову партію військового обладнання, зокрема навантажувачі, причепи та розкладні ліжка для потреб української армії. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Литви. За даними литовського Міноборони, з початку повномасштабної війни Литва надала Україні військової допомоги на суму понад 641 млн євро. А загальна підтримка України перевищила 1 млрд євро.

Також  сьогодні прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня оголосила про новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть бронетранспортери.

Теги: війна оборонна реформа Литва Україна

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