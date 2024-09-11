Блінкен з главою МЗС Британії прибули до України

Ентоні Блінкен та Девід Леммі зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським та іншими посадовцями

Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва з міністром закордонних справ Великобританії Девідом Леммі. Про це повідомив кореспондент Державного департаменту Шона Тандома.

«Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Леммі прибувають на сонячний київський вокзал після нічного потягу з Польщі», – написав Тандом.

Blinken and UK Foreign Secretary Lammy arrive in sunny Kyiv train station after night train from Poland pic.twitter.com/Sv7KEdB9SU — Shaun Tandon (@shauntandon) September 11, 2024

Це перша подібна спільна поїздка глав дипломатичних відомств за останні роки.

🇺🇸🇬🇧 Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі вже у Києві

📹 Olivia_Gazis, СВS pic.twitter.com/UpWSV2znqy — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 11, 2024

Раніше повідомлялося, що Ентоні Блінкен та Девід Леммі зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським та іншими посадовцями. Відповідне повідомлення опублікували на сайті Держдепу.

Дипломати обговорять продовження підтримки оборони України і те, як забезпечити її військовий розвиток, економіку та демократію в довгостроковій перспективі. Після Києва Блінкен і Леммі поїдуть до Польщі.

«12 вересня держсекретар Блінкен вирушить до Польщі, де зустрінеться з високопосадовцями польського уряду, щоб обговорити низку важливих двосторонніх питань, у тому числі поглиблення нашої оборонної та енергетичної співпраці, а також нашу роботу як союзників по НАТО щодо підтримки оборони України», – йдеться у повідомленні на сайті Держдепу.

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