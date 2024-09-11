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Блінкен з главою МЗС Британії прибули до України

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Блінкен з главою МЗС Британії прибули до України

Ентоні Блінкен та Девід Леммі зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським та іншими посадовцями

Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва з міністром закордонних справ Великобританії Девідом Леммі. Про це повідомив кореспондент Державного департаменту Шона Тандома. 

«Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Леммі прибувають на сонячний київський вокзал після нічного потягу з Польщі», – написав Тандом. 

Це перша подібна спільна поїздка глав дипломатичних відомств за останні роки.

Раніше повідомлялося, що Ентоні Блінкен та Девід Леммі зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським та іншими посадовцями.  Відповідне повідомлення опублікували на сайті Держдепу. 

Дипломати обговорять продовження підтримки оборони України і те, як забезпечити її військовий розвиток, економіку та демократію в довгостроковій перспективі. Після Києва Блінкен і Леммі поїдуть до Польщі.

«12 вересня держсекретар Блінкен вирушить до Польщі, де зустрінеться з високопосадовцями польського уряду, щоб обговорити низку важливих двосторонніх питань, у тому числі поглиблення нашої оборонної та енергетичної співпраці, а також нашу роботу як союзників по НАТО щодо підтримки оборони України», – йдеться у повідомленні на сайті Держдепу. 

Нагадаємо, сьогодні до України з візитом завітали президент Литви Гітанас Науседа, прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня та президент Сенату Чехії Мілош Вистрчил

Як повідомлялося. сьогодні 11 вересня, заплановано проведення проведення саміту «Кримської платформи»

За словами постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Таміли Ташевої, на саміті «Кримської платформи» обговорять п’ять головних тем.  

Теги: Крим міністр Україна президент Ентоні Блінкен

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