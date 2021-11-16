Кива дострілявся, шокуючі ціни на проїзд у Києві. 16 листопада за хвилину

У Києві з 1 січня 2022 року подорожчає проїзд у громадському транспорті до 20 гривень

У Києві рекордно виростуть ціни на проїзд, внаслідок ескалації на кордоні загинули 15 вірменських військових, в американському штаті Вашингтон почалися повені

У Раді створили об'єднання Разумкова: один нардеп відсіявся

У Верховній Раді створили міжфракційне депутатське об'єднання «Розумна політика», яку очолив колишній голова парламенту Дмитро Разумков. Як стало відомо із засідання Ради, об'єднання налічуватиме 24 нардепи.

Нова ескалація: Вірменія заявила про 15 загиблих на кордоні з Азербайджаном

Азербайджан та Вірменія сьогодні заявили про нові обстріли на кордоні, зокрема у Кяльбаджарському та Лачинському районах. За інформацією вірменського депутата Едуарда Агаджаняна, внаслідок сьогоднішньої ескалації на кордоні загинули 15 вірменських військових.

У Киви заберуть нагородну зброю через «негідну поведінку»

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський підписав наказ, яким позбавив народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Іллю Киву права на нагородну зброю, яку йому видали у 2015 році.

До слова, сьогодні Кива поскаржився, що в нього забрали штани та зброю (відео). Також народний депутат від партії «Опозиційна платформа – За життя» Ілля Кива розповів подробиці обшуків у його квартирі, здійснених співробітниками Державного бюро розслідувань та Нацполіції 16 листопада.

Мер Бердянська подав у відставку

Міський голова Бердянська, що у Запорізькій області, Валерій Баранов подав у відставку. Своє рішення мер мотивував неможливістю працювати в умовах, що склалися у міській раді.

Німеччина призупинила сертифікацію «Північного потоку – 2»

Німецький регулятор тимчасово призупинив процедуру сертифікації газопроводу «Північний потік – 2». Для її відновлення необхідне створення компанії-оператора газопроводу відповідно до законодавства ФРН.

Глава НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко заявив, що «Газпром» вдається до юридичних трюків.

У Києві підвищується вартість проїзду у транспорті: на скільки та коли зросте тариф

У Києві підвищиться вартість проїзду у комунальному громадському транспорті, щоб забезпечити його стабільну роботу та безпеку перевезення пасажирів. Це пов’язано зі значним зростанням вартості складових тарифу. Одна поїздка у комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка.

У США оголошено надзвичайний стан: триває евакуація людей

В американському штаті Вашингтон почалися повені. Через стихію сотням людей довелося залишити свої будинки. Оголошено надзвичайний стан. За даними ЗМІ, в одному з районів за останні 48 годин випало близько 10 сантиметрів опадів і може випасти ще стільки ж протягом наступних днів.

В Україні – рекорд смертності від Covid-19 за добу

В Україні за минулу добу зафіксовано понад 16 тисяч нових випадків коронавірусу та 838 смертей – максимум за весь час пандемії. Найбільше заражень вчора виявили у Дніпропетровській, Одеській областях та в Києві.