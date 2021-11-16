Біженці на білорусько-польському кордоні обкурюють дітей димом, аби викликати плач (відео)

Польська сторона на провокації не ведеться

Біженці біля польського кордону вдаються до маніпуляцій і обкурюють своїх дітей димом від сигарет, щоб викликати сльози та плач. У такий спосіб вони намагаються натиснути на жалість у влади республіки. Відповідне відео опублікував Телеграм-канал Baza.

Але такі вчинки старших по відношенню до дітей не сильно спрацьовують, і польська сторона відбиває спроби штурму та щедро поливає із водометів усіх, хто намагається підійти до парканів.

Нагадаємо, один з польських поліцейських зазнав серйозного поранення сьогодні, 16 листопада, під час спроби мігрантів з країн Близького Сходу прорватися з території Білорусі до ЄС.

Також мігранти закидали камінням польських правоохоронців.

Раніше польська поліція показала, як відбиває штурм мігрантів за допомогою водометів.

Також мігранти вже влаштовували тисняву та зносили частину огорожі, а також закидали польських прикордонників та поліцейських камінням.

У ніч на 16 листопада білоруські військові руйнували паркан на кордоні з Польщею, щоб мігранти могли нелегально дістатися на територію країни. Проте польська армія та прикордонники змогли відбити атаку.

Раніше голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що мігранти, які зібралися на кордонах Білорусі та Польщі, мають повернутися додому.

У МЗС Польщі заявили, що білоруська влада хоче довести ситуацію на кордоні до жертв. У свою чергу, міністр-координатор спецслужб Польщі Станіслав Жарін написав про підготовку масового штурму. Глава польського військового відомства Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують понад 12 тисяч військових.

Напередодні очільник МВС повідомив, що Україна може запровадити надзвичайний стан у прикордонних із Білоруссю областях. Міністр зазначив, що також на кордоні будуть збудовані тимчасові укріплення у тих місцях, де можлива масова присутність мігрантів.

Також Монастирський заявляв, що для кордонів України немає прямої загрози від мігрантів, які зараз перебувають на кордоні Білорусі та Польщі.