Буданов назвав головну загрозу для України через вибори під час війни

Після виборів неминуче можуть виникнути питання щодо того, хто саме не зміг проголосувати

Керівник Офісу президента допустив навіть сценарій, за якого окремі регіони можуть відмовитися визнавати результати виборів

Проведення виборів в Україні під час війни може поставити під сумнів їхні результати та створити підґрунтя для розколу суспільства і держави. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов в ефірі телемарафону, повідомляє «Главком».

За його словами, головна проблема полягає в тому, що повноцінно проголосувати зможуть не всі громадяни. Частина військовослужбовців перебуває безпосередньо на фронті, мільйони українців залишаються за кордоном, а жителі окупованих територій також не матимуть можливості взяти участь у голосуванні.

«Вибори під час війни, в принципі, ставлять під певне питання їх результати. Це логічно, бо нормально всі проголосувати не можуть», – пояснив Буданов. Він зазначив, що після виборів неминуче можуть виникнути питання щодо того, хто саме не зміг проголосувати і наскільки результат відображає волю всього суспільства. На думку Буданова, це здатне посилити внутрішні суперечності.

Керівник ОП допустив навіть сценарій, за якого окремі регіони можуть відмовитися визнавати результати виборів. Він пояснив, що це може стати шляхом до фактичного розколу держави.

«Це дає підґрунтя при не зовсім такому об'єднаному суспільстві для того, щоб окремо взяти регіон, просто сказати: ми за Україну, але от все ми не визнаємо... Оце шлях якраз на розрив держави», – заявив Буданов.

На запитання, чи означає це, що спочатку Україна має завершити війну, а вже потім проводити вибори, Буданов відповів ствердно. «Війну треба всім згуртуватись, завершити. Після цього йдемо в усі процеси», – сказав він.

Варто нагадати, що колишній міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що провести вибори в країні цілком реально, попри війну, і не став заперечувати можливу участь у майбутніх президентських виборах.