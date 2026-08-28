Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Буданов назвав головну загрозу для України через вибори під час війни

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Буданов назвав головну загрозу для України через вибори під час війни
Після виборів неминуче можуть виникнути питання щодо того, хто саме не зміг проголосувати
фото: AP

Керівник Офісу президента допустив навіть сценарій, за якого окремі регіони можуть відмовитися визнавати результати виборів

Проведення виборів в Україні під час війни може поставити під сумнів їхні результати та створити підґрунтя для розколу суспільства і держави. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов в ефірі телемарафону, повідомляє «Главком».

За його словами, головна проблема полягає в тому, що повноцінно проголосувати зможуть не всі громадяни. Частина військовослужбовців перебуває безпосередньо на фронті, мільйони українців залишаються за кордоном, а жителі окупованих територій також не матимуть можливості взяти участь у голосуванні.

«Вибори під час війни, в принципі, ставлять під певне питання їх результати. Це логічно, бо нормально всі проголосувати не можуть», – пояснив Буданов. Він зазначив, що після виборів неминуче можуть виникнути питання щодо того, хто саме не зміг проголосувати і наскільки результат відображає волю всього суспільства. На думку Буданова, це здатне посилити внутрішні суперечності.

Керівник ОП допустив навіть сценарій, за якого окремі регіони можуть відмовитися визнавати результати виборів. Він пояснив, що це може стати шляхом до фактичного розколу держави.

«Це дає підґрунтя при не зовсім такому об'єднаному суспільстві для того, щоб окремо взяти регіон, просто сказати: ми за Україну, але от все ми не визнаємо... Оце шлях якраз на розрив держави», – заявив Буданов.

На запитання, чи означає це, що спочатку Україна має завершити війну, а вже потім проводити вибори, Буданов відповів ствердно. «Війну треба всім згуртуватись, завершити. Після цього йдемо в усі процеси», – сказав він.

Варто нагадати, що колишній міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що провести вибори в країні цілком реально, попри війну, і не став заперечувати можливу участь у майбутніх президентських виборах.

Читайте також:

Теги: вибори Кирило Буданов Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поява «Глобального словника стійкості» викликала неоднозначну реакцію українців
Зеленська презентувала «Глобальний словник стійкості». Чому ініціатива підняла на вуха соцмережі
25 серпня, 15:00
Зеленський пояснив, як Росія намагатиметься зламати Європу
Зеленський пояснив, на що розраховує Росія у війні
25 серпня, 07:59
22 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
22 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
22 серпня, 00:00
Основним напрямком удару стала Київщина
Масований удар по Україні: чим атакувала РФ і скільки цілей вдалося збити
20 серпня, 09:45
Наслідки одного з ударів по логістичному центру Wildberries
Британські дрони вперше вдарили по цілях у Росії
16 серпня, 18:59
Україна та Росія провели обмін тілами загиблих військових
Україна та Росія провели обмін тілами загиблих військових
13 серпня, 13:22
Карта бойових дій в Україні станом на 13 серпня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 13 серпня 2026 року
13 серпня, 08:23
Гетманцев назвав передчасним розширення повноважень митниці
Парламентський комітет рекомендував ухвалити новий Митний кодекс у першому читанні
6 серпня, 07:37
Анджеліна Джолі не вперше ділиться роботами Джайлса Д'юлі
Анджеліна Джолі показала кадри війни в Україні
29 липня, 10:22

Події в Україні

Окупанти вдарили по АЗС у Харкові: є загиблий та поранені
Окупанти вдарили по АЗС у Харкові: є загиблий та поранені
Буданов назвав головну загрозу для України через вибори під час війни
Буданов назвав головну загрозу для України через вибори під час війни
Тернопільщина: зафіксовано найнижчий рівень води у Дністрі за 131 рік спостережень
Тернопільщина: зафіксовано найнижчий рівень води у Дністрі за 131 рік спостережень
Окупанти атакували Павлоград: постраждали люди, спалахнула сильна пожежа (відео)
Окупанти атакували Павлоград: постраждали люди, спалахнула сильна пожежа (відео)
Буданов анонсував великий обмін полоненими з Росією
Буданов анонсував великий обмін полоненими з Росією
Росія знищила склад із гуманітарною допомогою ООН для українських дітей
Росія знищила склад із гуманітарною допомогою ООН для українських дітей

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
365K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 серпня 2026
88K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
70K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
55K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
46K
Відомий історик, який роками руйнує міфи росіян, у критичному стані через тяжку хворобу

Новини

«Нафтогаз» закупив масажну олію, спорткрем та засіб від печії перед найважчою для України зимою
Сьогодні, 17:44
Місячний посівний календар на вересень 2026 року: коли краще збирати врожай
Вчора, 22:15
Лукашенко раптово полетів до Росії на переговори з Путіним – ЗМІ
Вчора, 18:18
В Україні до 30°, місцями значні дощі: погода на 26 серпня 2026 року
26 серпня, 05:59
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
25 серпня, 12:35
Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
25 серпня, 08:45

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua