«Слуги» пригрозили нардепам, які захочуть приєднатися до Разумкова

Фракція «Слуга народу» наголошує, що існують юридичні підстави для позбавлення Дмитра Разумкова і його соратників депутатського мандату

«Якщо депутати-списочники виходять зі «Слуги народу», то нехай складають мандат та йдуть на вибори», – заявив заступник голови фракції

Заступник голови фракції «Слуга народу» Андрій Мотовиловець заявив, що депутати, які хочуть вступити в міжфракційне об’єднання Дмитра Разумкова, повинні будуть скласти свої мандати. Про це Мотовилець сказав в інтерв’ю виданню «Ліга.нет».

«Я не думаю, що виборці голосували, думаючи, що ви створите свою (із Разумковим, – ред.) групу. Це дуже низько та маніпулятивно. Якщо депутати-списочники виходять зі «Слуги народу», то нехай складають мандат та йдуть на вибори. У нас звільняються округи. Нехай підуть на вибори та скажуть виборцям: «Ми нова партія Дмитра Разумкова. Ми також просимо отримати від вас політичний мандат». Так буде чесніше», – заявив заступник голови фракції «Слуга народу».

Мотовиловець додав, що до депутатів, обраних за списком партії, можна застосувати імперативний мандат, якщо вони захочуть вийти зі складу фракції.

На його думку, існують юридичні підстави для позбавлення Разумкова депутатського мандату. У тому числі він заявив, що достатньою підставою буде, якщо Разумков не голосуватиме в унісон з фракцією.

Крім того, Мотовиловець скептично оцінив політичні рейтинги Разумкова та його можливої політсили в майбутньому. Однією з причин нинішніх позицій свого колишнього колеги в соцопитуваннях він назвав те, що через відставку Разумков «був у всіх на слуху».

Нагадаємо, ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков створює в парламенті нове об'єднання: хто туди може увійти.

Раніше соратник Разумкова анонсував «Главкому» створення нового політпроєкту.

До слова, Разумков побачив «новий тренд» у діяльності керівництва «Слуги народу».

Також Разумков прокоментував свої президентські амбіції.

Нагадаємо, 7 жовтня Верховна Рада з ініціативи фракції «Слуга народу» проголосувала за відставку Дмитра Разумкова з посади очільника парламенту. Таке рішення підтримали 284 парламентарів.

Як повідомлялося, трьом народним депутатам від «Слуги народу», які голосували проти відсторонення спікера Дмитра Разумкова та вважаються близькими до нього, надані гарантії, що їх не будуть намагатися позбавити депутатського мандата у разі виходу з фракції.

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