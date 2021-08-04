Заступнику загиблого в Києві білоруса Шишова заборонили в'їзд в Україну

Родіону Батуліну було повідомлено про заборону на в'їзд в Україну терміном на три роки

Родіон Батулін виїхав на територію Євросоюзу 14 липня, однак після смерті Віталія Шишова вирішив повернутися в Україну

Заступнику глави «Білоруського дому в Україні» (БДУ) Родіону Батуліну заборонили в'їзд в Україну. Про це БДУ повідомляє в Тelegram.

«Сьогодні вранці на прикордонному пункті «Устилуг» заступнику глави БДУ Родіону Батуліну було повідомлено про заборону на в'їзд в Україну терміном на три роки. Підстави заборони прикордонникам не відомі. Посилаються на «таємність» СБУ», – йдеться у повідомленні.

Як відзначили в БДУ, Батулін виїхав на територію Євросоюзу 14 липня «для вирішення питань з документами. 3 серпня, з першою інформацією про виявлення тіла Віталія Шишова, він негайно виїхав першим автобусом назад до Києва. Однак, діставшись до українського кордону, був поінформований, що з моменту виїзду є нев'їзним».

«Все більше питань, кому так невгодна діяльність «Білоруського дому в Україні»? Будемо повідомляти про розвиток подій», – наголосили в БДУ і нагадали про збір допомоги в організації похорону Шишова. Зібрані кошти (32 638,68 грн) будуть передані його цивільній дружині в Києві.

«Оскільки Родіон зараз не може приїхати в Україну, збір коштів продовжиться в іншому форматі», – повідомили в БДУ.

Зазначимо, напередодні заступник голови організації «Білоруський дім в Україні» Родіон Батулін дав інтерв’ю «Главкому».

До слова, США оприлюднили офіційну позицію щодо смерті Шишова.

Нагадаємо, голова «Білоруського дому у Варшаві» впевнений, що Шишова вбили агенти Лукашенка.

Зазначимо, Євросоюз вдячний, що Україна швидко почала розслідування смерті Шишова.

Нагадаємо, голову громадської організації «Білоруський дім в Україні», громадянина Білорусі Віталія Шишова знайшли повішеним вранці 3 серпня на території лісопаркової зони у Святошинському районі Києва.

Напередодні дівчина Шишова повідомила, що чоловік пішов на пробіжку і не повернувся.

Основні дві версії смерті Шишова, які розглядає поліція – самогубство і вбивство з імітацією самогубства.

В Офісі президента запевнили, що Володимир Зеленський тримає дану справу на контролі.

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