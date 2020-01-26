Спалах коронавірусу: у «Борисполі» пасажирам з Китаю мірятимуть температуру



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Під час спалаху коронавірусу 2019-nCoV більшість випадків хвороби в аеропортах було виявлено саме завдяки температурному скринінгу

Найближчий плановий авіарейс з Китаю в аеропорту «Бориспіль» відбудеться 26 січня

З 26 січня в аеропорту «Бориспіль» пасажири на прямих авіарейсах з Китаю проходитимуть температурний скринінг.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України

«З 26 січня (найближчий плановий авіарейс з Китаю) в аеропорту «Бориспіль» розпочнеться температурний скринінг пасажирів на прямих авіарейсах з Китаю. Фахівці санітарно-карантинного підрозділу вже підготовлені та укомплектовані інфрачервоними термометрами», йдеться у повідомленні.

У МОЗ зазначили, що у суботу Всесвітня організація охорони здоров'я оновила рекомендації щодо скринінгу на пунктах в’їзду в країни, в яких ще не було зафіксовано передачі нового коронавірусу.

Попередній досвід ВООЗ показував, що запровадження скринінгу температури тіла для виявлення потенційних підозрілих випадків коронавірусу вимагало значних інвестицій та не було достатньо ефективним.

Однак під час спалаху коронавірусу 2019-nCoV більшість випадків хвороби в аеропортах було виявлено саме завдяки температурному скринінгу. Зазначається, що такий метод значно знижує ризик занесення збудника хвороби в країну.

У міністерстві також зазначили, що для мінімізації ризику інфікування коронавірусом ВООЗ рекомендує звичайні методи профілактики ГРВІ.

Як повідомлялось, через спалах коронавірусу літаки з Китаю в Україні зустрічатимуть санітарні команди МОЗ.

Жертвами коронавірусу в Китаї стали вже 54 особи, заражених — майже 2000.

Як відомо, канадські медики госпіталізували кількох людей із підозрою на захворювання новим коронавірусом. У одного із них підтвердили смертельну недугу.

До слова, у Гонконгу через коронавірус закривають всі школи. Раніше випадки захворювання новим коронавірусом було підтверджено у Франції.

Зазначимо, що в Україні зафіксовано три випадки підозри на коронавірус.

Клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку. До слова, Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом.