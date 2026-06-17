Російський фрегат стріляв у Ла-Манші: британські яхтсмени описали пережите

Джейн Келві: яхта не перебувала на курсі зіткнення з фрегатом

Британське подружжя пенсіонерів, поруч із яхтою яких у Ла-Манші відкрив вогонь російський фрегат «Адмірал Григорович», назвало пережите «сюрреалістичним» і заявило, що постріли були зайвими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC Newsnight.

Як розгортався інцидент

У вівторок вранці Джейн та Алан Келві йшли під вітрилом за 23 милі від узбережжя острова Вайт, коли поруч з їхньою яхтою Bright Future опинився російський фрегат. Яхта без мотора дрейфувала в туманних умовах – британські офіційні особи вважають, що саме через це екіпаж фрегата міг оцінити ризик зіткнення як вищий. Відстань між суднами в момент пострілів становила близько 500 ярдів (457 м).

За словами Джейн Келві, спочатку військовий корабель подав п'ять звукових сигналів – стандартний морський запит «чи бачите нас?». Подружжя одразу змінило курс на два градуси ліворуч, аби показати, що помітило судно.

«Приблизно за хвилину вони знову подали п'ять сигналів, після чого пролунали чотири-п'ять пострілів зі стрілецької зброї. Це не було спрямоване на нас – це були попередження, що полетіли вгору, як ми вважаємо», – розповіла Джейн Келві в ефірі BBC Newsnight.

Москва і Лондон розходяться в оцінках

Міністерство оборони Росії заявило, що яхта перебувала на «небезпечному курсі зближення» з фрегатом, а екіпаж діяв «у суворій відповідності з міжнародними правилами мореплавства» – після кількох спроб зв'язатися по радіо та пуску попереджувальних ракет. Британське Міноборони, натомість, охарактеризувало подію як «поодинокий інцидент»: постріли не були спрямовані на яхту і стали спробою запобігти можливому зіткненню.

Джейн Келві назвала стрілянину «абсолютно зайвою» та повідомила про інцидент як про небезпеку для судноплавства – «бо так належить робити». Колишній контрадмірал Королівського флоту Джеймс Паркін у коментарі BBC зазначив, що застосування зброї є крайнім заходом і допустиме лише для самооборони: «Я не здивувався б, якщо це був прорахунок, а не навмисна спроба обстріляти британську яхту поблизу британських вод».

Джейн і Алан Келві під вітрилом Bright Future разом з кількома членами екіпажу фото: BBC

Чи пов'язано із захопленням танкера

Інцидент стався через кілька днів після того, як британські морські піхотинці вперше зупинили й захопили російський танкер тіньового флоту в Ла-Манші. Британське Міноборони заявило, що обидві події не пов'язані між собою. Втім, Паркін зауважив, що захоплення танкера стало «величезним приниженням» для Москви – з огляду на те, що «в Ла-Манші перебуває російський військовий корабель, завдання якого – саме не допускати подібного».

Що відомо про фрегат «Адмірал Григорович»

«Адмірал Григорович» – російський сторожовий корабель проєкту 11356 («Буревісник»), носій крилатих ракет «Калібр». Збудований у Калінінграді, введений до складу Чорноморського флоту РФ у 2016 році. У квітні 2026 року фрегат зазнав пошкоджень під час удару ЗСУ по порту Новоросійськ. Тепер корабель діє в Ла-Манші: за даними НАТО, Москва наказала йому супроводжувати судна тіньового флоту через протоку. У квітні фрегат провів щонайменше шість підсанкційних суден під постійним наглядом Королівського флоту.

В інциденті у вівторок був причетний російський фрегат «Адмірал Григорович» фото: BBC

Тіньовий флот РФ у британських водах

Росія роками переправляє нафту через Ла-Манш за допомогою тіньового флоту – сотень старих суден із непрозорою власністю, що перебувають під міжнародними санкціями. Навесні 2026 року уряд Кіра Стармера надав британським військовим і правоохоронцям повноваження зупиняти й обшукувати такі судна у своїх територіальних водах. Однак, за даними розслідування BBC Verify, підсанкційні кораблі десятки разів проходили британськими водами без жодних перехоплень.

Нагадаємо, Міністерство оборони Великої Британії підтвердило отримання інформації про інцидент і розпочало розслідування ще у вівторок ввечері. Раніше «Главком» писав, що британські збройні сили отримали повноваження зупиняти підсанкційні танкери РФ у своїх водах.