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Російський корабель відкрив вогонь по британській яхті

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Російський корабель відкрив вогонь по британській яхті
Російський фрегат «Адмірал Григорович»
фото: PA

Інцидент стався у Ла-Манші на тлі нового загострення між Лондоном і Москвою

Екіпаж російського військового корабля здійснив попереджувальний постріл у бік британської яхти, яка наблизилася до нього в акваторії Ла-Маншу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання The Telegraph.

За даними агентства, інцидент стався у вівторок близько 11:40 за місцевим часом у морському районі між островом Вайт та узбережжям Нормандії. Попередньо встановлено, що до події був причетний російський фрегат «Адмірал Григорович». Саме з його борту, за інформацією джерел, було здійснено попереджувальний постріл після того, як британська яхта наблизилася до військового корабля.

Обставини інциденту наразі з'ясовуються. У Міністерстві оборони Великої Британії підтвердили, що отримали інформацію про подію. «Ми розслідуємо повідомлення про інцидент у Ла-Манші», – заявив представник британського оборонного відомства.

Інших подробиць щодо характеру пострілу, відстані між суднами або можливих пошкоджень яхти поки не оприлюднено.

Подія відбулася на тлі зростання напруженості у відносинах між Великою Британією та Росією. Останніми днями Лондон активізував боротьбу з так званим російським тіньовим флотом, який використовується для обходу міжнародних санкцій.

Зокрема, кілька днів тому британські силовики провели резонансну операцію в Ла-Манші. Бійці Королівської морської піхоти та співробітники Національного агентства з боротьби зі злочинністю піднялися на борт танкера Smyrtos, який перебуває під британськими санкціями. Після цього судно було затримане для проведення подальшого розслідування.

Нагадаємо, раніше Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій проти Росії, спрямований насамперед проти суден тіньового флоту та мереж, які допомагають Москві обходити міжнародні обмеження на експорт енергоносіїв. 

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Теги: росія корабель Велика Британія

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