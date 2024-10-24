У Силах оборони може з'явитися новий рід військ: подробиці

У Збройних Силах України обговорили створення нового роду військ

У Силах оборони відбулася робоча зустріч, під час якої обговорили можливість створення Кіберсил як окремого роду військ у структурі ЗСУ. Про це повідомляє Генштаб.

«Проєкт концепції створення Кіберсил, як окремого роду сил Збройних Сил України обговорили представники Сил оборони України, народні депутати – представники Комітету Верховної Ради України з питань безпеки, оборони та розвідки, й експерти. Робоча зустріч відбулася під головуванням начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенанта Анатолія Баргилевича», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що учасники засідання розглянули основні положення проєкту концепції з урахуванням досвіду створення та функціонування Кібервійськ провідних країн світу.

«Створення Кіберсил, як окремого роду сил, дозволить значно посилити спроможності українського війська, забезпечить ефективне планування та реалізацію повного спектра завдань в кіберпросторі, що, на рівні із суходолом, морем, повітрям та космосом, визнаний окремим операційним доменом», – заявив Генштаб.

Зокрема, як зазначають Сили оборони, було визначено основні завдання та функції Кіберсил відповідно до розподілу повноважень між складовими сектору безпеки й оборони щодо дій у кіберпросторі.