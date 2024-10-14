Влада посилила евакуаційні заходи у одному з районів Харківщини

Влада хоче, щоб якомога більше людей виїхали до більш безпечних регіонів, і обіцяє їм підтримку

Влада закликає мешканців виїхати з небезпечного району до більш безпечних місць

Через збільшення кількості обстрілів Куп'янського району Харківської області влада ухвалила рішення посилити заходи з евакуації населення. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Під час наради за участі очільників Куп’янської РВА та МВА, керівників ГУНП і управління СБУ в області, ГУ ДСНС вирішили посилити заходи з евакуації населення. Ворог продовжує чинити терор проти беззбройних людей і цивільної інфраструктури. Останнім часом спостерігаємо посилення обстрілів з різного виду зброї», – написав він.

За його даними, наразі на території Куп’янської громади проживає понад 4 тис. мешканців, в основному похилого віку. Влада хоче, щоб якомога більше людей виїхали до більш безпечних регіонів, і обіцяє їм підтримку.

«Важливо, щоб кожен усвідомлював необхідність виїзду до більш безпечних місць. Спільними зусиллями маємо допомогти нашим людям. Ми забезпечили резерви для тимчасового проживання, гаряче харчування, продовольчі й гігієнічні набори, а також теплий одяг для евакуйованих. Кожному буде наданий супровід», – зауважив чиновник.

Раніше у зв'язку з постійними ворожими обстрілами було оголошено обов'язкову евакуацію в селах Ізюмське і Богуславка Борівської громади Харківської області. Відповідне розпорядження було підписано 7 жовтня. Про це повідомляє пресслужба Харківської ОВА.

Нагадаємо, ворог активно обстрілює Куп'янськ та прилеглі території до міста КАБами та іншими засобами ураження. Спостерігаються значні руйнування та пошкодження інфраструктури.

Як повідомлялося, у Харківській області російські військові у ніч на 7 жовтня завдали удару по Харкову, Шевченківському, Богодухівському та Куп’янському районах. Внаслідок ворожого удару по селищу Митрофанівка Куп’янського району постраждала 73-річна жінка.

До слова, Сумська ОВА та Оперативно-тактичне угруповання «Сіверськ» підписали наказ про запровадження примусової евакуації з 90 населених пунктів регіону дітей та їхніх батьків.