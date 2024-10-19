Шольц зустрівся з Ердоганом: говорили про Україну

Німецький канцлер та турецький президент обговорили ряд важливих питань

Німецький канцлер Олаф Шольц зустрівся з турецьким президентом Реджеп Таїпом Ердоганом. Серед іншого вони обговорили питання щодо України. Про це пише видання Tagesschau.

Після розмови з Ердоганом Шольц заявив, що щодо України було досягнуто взаєморозуміння.

«Ми обидва тісно співпрацюємо з Україною», – запевнив канцлер.

Проте його подальші заяви були досить загальними. За інформацією видання, це може бути пов'язано з тим, що Туреччина підтримує хороші відносини з Москвою і вже виступала посередником у російсько-українському конфлікті.

Шольц також зазначив, що має намір вивчити можливості співпраці Туреччини та Німеччини у цьому питанні.

Нагадаємо, що нещодавно Туреччина та Німеччина відновили співпрацю в кількох сферах. Це відбулось після кількох років «похолоднішання» відносин між країнами.

До слова, міністр оборони України Умєров заявив, що Україна робить реальні кроки для захисту цивільних та важливої інфраструктури. Зокрема, досягнуто домовленості з Німеччиною про негайне посилення протиповітряної оборони.

Раніше повідомлялось, що Туреччина підтримала «китайський мирний план» щодо України, в НАТО відреагували на це негативно.

Нагадаємо, західні ЗМІ повідомляли, що канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий до переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.