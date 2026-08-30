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Чи залишається команда Федорова? Новий міністр оборони оголосив імена своїх заступників

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Чи залишається команда Федорова? Новий міністр оборони оголосив імена своїх заступників
Євгеній Хмара розповів, хто продовжить роботу в команді Міноборони та хто до неї долучиться
фото: ОП

Хмара: «У Міністерстві залишаються сильні фахівці з компетенцією і державною позицією»

Новий міністр оборони Євгеній Хмара розповів про кадрові рішення у відомстві та заявив, що одним із пріоритетів є збереження команди Міністерства оборони. Про це посадовець повідомив на закритій зустрічі з журналістами, де був присутній «Главком».

За словами Хмари, частина фахівців продовжить працювати у відомстві, аби забезпечити спадковість роботи та реалізацію розпочатих проєктів.

«У Міністерстві залишаються сильні фахівці з компетенцією і державною позицією. Їхнє завдання – забезпечити спадковість роботи, продовжити важливі проєкти і посилити ті напрями, які потребують додаткової уваги», – заявив міністр. Водночас до команди Міноборони долучаться нові посадовці.

Заступником міністра оборони став Микола Швидкий, який відповідатиме за напрям фронту. Любов Галан опікуватиметься розвитком і збереженням людського капіталу Сил оборони. За ініціативою Хмари до команди також повернувся Сергій Боєв. Його напрямом стане робота з міжнародними партнерами.

Крім того, міністр анонсував кадрове посилення напряму оборонно-промислового комплексу та експорту. Відповідною заступницею міністра має стати Ганна Гвоздяр.

Окрему увагу Міністерство оборони планує приділити цифровій трансформації та когнітивній війні. За словами Хмари, на посаду заступника, відповідального за цифровий напрям, розглядають кандидата з бойовим досвідом та досвідом роботи у Міноборони.

Кандидатуру для напряму когнітивної війни вже визначено, однак її ім'я міністр наразі не назвав. За його словами, завдання для цього напряму вже сформовані.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський поставив перед міністром оборони Євгенієм Хмарою конкретне завдання щодо мобілізації. За словами глави держави, необхідно забезпечити більше можливостей для Сил оборони, а також гарантувати справедливість і передбачуваність мобілізаційних процесів.

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Теги: Євген Хмара Міноборони Міноборони кадрові зміни

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