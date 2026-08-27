Олена Зеленська вбралася у дизайнерську річ від українського бренду: скільки коштує (фото)

Перша леді показалася у фартуху, який вишивали близько 10 годин

Олена Зеленська придбала аксесуар ручної роботи із символічною вишивкою

Перша леді України Олена Зеленська продемонструвала дизайнерську річ з особливою вишивкою зі свого гардероба. Дружина президента доповнила свій образ аксесуаром від українського бренду на шостій церемонії нагородження почесним званням «Національна легенда України». Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис Володимира Зеленського в Telegram.

На заході Олена Зеленська показалася в чорному костюмі, який вона доповнила автентичним фартухом із незвичною вишивкою. На аксесуарі вишита картина з будинком, закоханою парою, а також пташками та янголом у небі. Такий аксесуар створив бренд Gunia Project, він називається фартух «Досвітки».

фото: Володимир Зеленський/Telegram

«Фартух Досвітки. Фартух із вишитим сюжетом «Досвітки» – традиційні вечірні зібрання молоді в холодну пору року. Орнамент вишитий нитками й увиразнений бісером, натхнений наївними рушниками з архівів Музею Івана Гончара. Пара, голубки та янгол – впізнавані символи української весільної традиції. Вишивання одного фартуха бісером потребує до 10 годин ручної роботи», – йдеться на сайті.

фото: guniaproject

Вартість такого аксесуара складає 12 500 грн. Він створений із вовни та шовку, а картина вишита бісером. Свій образ Олена Зеленська довершила золотими сережками, масивним білим намистом, а також акуратною зібраною зачіскою.

Раніше «Главком» розповідав, скільки коштує та де придбати вишиванку, яку одягла перша леді Олена Зеленська у День вишиванки. Вона вбралася у дизайнерську сорочку від українського бренду з яскравим синім орнаментом.