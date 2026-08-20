Кабмін ухвалив низку кадрових рішень
Уряд ухвалив рішення про звільнення та призначення
Кабінет міністрів України ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає «Главком».
Звільнено:
- Сибігу Андрія Івановича з посади першого заступника міністра закордонних справ України;
- Приходька Руслана Вікторовича з посади заступника міністра у справах ветеранів України;
- Фархадова Фархада Габіловича з посади заступника міністра у справах ветеранів України;
- Шиманського Олега Ігоровича з посади заступника міністра у справах ветеранів України;
- Ковальчука Костянтина Олексійовича з посади заступника міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України.
Призначено:
- Рекуна Сергія Володимировича першим заступником міністра у справах ветеранів України;
- Пискуна Ігоря Васильовича заступником міністра у справах ветеранів України;
- Приходька Руслана Вікторовича заступником міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції;
- Шиманського Олега Ігорьовича заступником міністра у справах ветеранів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
- Олійника Руслана Юрійовича заступником міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України;
- Фесика Кирила Олександровича заступником міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України;
- Острадчук Інну Василівну державним секретарем Міністерства аграрної політики та продовольства України;
- Король Тетяну Іллівну заступником голови правління Пенсійного фонду України (повторно);
- Малецького Олександра Миколайовича заступником голови правління Пенсійного фонду України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (повторно).
До слова, 19 серпня Верховна Рада призначила Євгенія Хмару міністром оборони України, а також підтримала призначення Андрія Сибіги міністром закордонних справ України.
Коментарі — 0