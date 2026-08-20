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Кабмін ухвалив низку кадрових рішень

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Кабмін ухвалив низку кадрових рішень
фото: КМУ

Уряд ухвалив рішення про звільнення та призначення

Кабінет міністрів України ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає «Главком».

Звільнено:

  • Сибігу Андрія Івановича з посади першого заступника міністра закордонних справ України;
  • Приходька Руслана Вікторовича з посади заступника міністра у справах ветеранів України;
  • Фархадова Фархада Габіловича з посади заступника міністра у справах ветеранів України;
  • Шиманського Олега Ігоровича з посади заступника міністра у справах ветеранів України;
  • Ковальчука Костянтина Олексійовича з посади заступника міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Призначено:

  • Рекуна Сергія Володимировича першим заступником міністра у справах ветеранів України;
  • Пискуна Ігоря Васильовича заступником міністра у справах ветеранів України;
  • Приходька Руслана Вікторовича заступником міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції;
  • Шиманського Олега Ігорьовича заступником міністра у справах ветеранів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
  • Олійника Руслана Юрійовича заступником міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України;
  • Фесика Кирила Олександровича заступником міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України;
  • Острадчук Інну Василівну державним секретарем Міністерства аграрної політики та продовольства України;
  • Король Тетяну Іллівну заступником голови правління Пенсійного фонду України (повторно);
  • Малецького Олександра Миколайовича заступником голови правління Пенсійного фонду України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (повторно).

До слова, 19 серпня Верховна Рада призначила Євгенія Хмару міністром оборони України, а також підтримала призначення Андрія Сибіги міністром закордонних справ України.

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Теги: МЗС Кабмін кадрові зміни Міністерство у справах ветеранів

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