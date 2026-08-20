Кабмін ухвалив низку кадрових рішень

Уряд ухвалив рішення про звільнення та призначення

Кабінет міністрів України ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає «Главком».

Звільнено:

Сибігу Андрія Івановича з посади першого заступника міністра закордонних справ України;

Приходька Руслана Вікторовича з посади заступника міністра у справах ветеранів України;

Фархадова Фархада Габіловича з посади заступника міністра у справах ветеранів України;

Шиманського Олега Ігоровича з посади заступника міністра у справах ветеранів України;

Ковальчука Костянтина Олексійовича з посади заступника міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Призначено:

Рекуна Сергія Володимировича першим заступником міністра у справах ветеранів України;

Пискуна Ігоря Васильовича заступником міністра у справах ветеранів України;

Приходька Руслана Вікторовича заступником міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції;

Шиманського Олега Ігорьовича заступником міністра у справах ветеранів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

Олійника Руслана Юрійовича заступником міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України;

Фесика Кирила Олександровича заступником міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України;

Острадчук Інну Василівну державним секретарем Міністерства аграрної політики та продовольства України;

Король Тетяну Іллівну заступником голови правління Пенсійного фонду України (повторно);

Малецького Олександра Миколайовича заступником голови правління Пенсійного фонду України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (повторно).

До слова, 19 серпня Верховна Рада призначила Євгенія Хмару міністром оборони України, а також підтримала призначення Андрія Сибіги міністром закордонних справ України.