Ветеран підкорив мережу грою на лірі за допомогою протезу (відео)

Українці поділилися своїми історіями знайомства з творчістю ветерана

Тарас Козуб, який втратив руку на фронті, не залишив своє захоплення музичними інструментами після поранення. Він створив спеціальний протез, завдяки якому грає на колісній лірі та вражає українців у мережі та на вулицях. Про це пише «Главком» із посиланням на допис киянки у Тhreads.

Тарас Козуб зіграв на Хрещатику та зворушив мережу

Тараса Козуба помітили на Хрещатику, де він грав на своїй особливій лірі. Киянка, яка зупинилася послухати захисника, опублікувала відео з його грою у соцмережах. Відео швидко стало популярним та зібрало понад 20 тис. вподобань.

У коментарях українці впізнали Тараса Козуба та його творчість. Користувачі були вражені майстерністю лірника.За словами користувачів, Тарас Козуб грає у виставі «Енеїда» від Театру ветеранів. Інші зустрічали музиканта на виставі у Харкові, а інші чули про його історію в мережі:

«Тарас Козуб – ветеран, неймовірна людина, який втратив руку в боях під Роботиним. Пишаюся знайомством з ним».

фото: скриншот Threads

«Йшла з ним поруч на ході сьогодні, скільки ж дивовижних людей серед нас».

фото: скриншот Threads

«Фотографувала його на концерті у Харкові, неймовірна людина».

«А ще Тарас грає у виставі «Енеїда» від театру ветеранів».

Та разом із цим коментатори висловлювали свої враження його грою та талантом:

«Дуже талановитий чоловік».

«Дивовижний чоловік».

фото: скриншот Threads

«Він крутий».

фото: скриншот Threads

«Неймовірної сили чоловік!»

фото: скриншот Threads

Історія захисника Тараса Козуба

Українка поділилася кадрами з виступу Тараса Козуба фото: скриншот Threads/svitlo.collage

Тарас Козуб родом з Київщини. Він є лірником та майстром з виготовлення рідкісних музичних інструментів. Під час повномасштабного вторгнення музикант воював у складі 25-го окремого штурмового батальйону 47-ї бригади «Магура» ЗСУ. Біля Роботиного у Запорізькій області він зазнав складного поранення, внаслідок якого втратив ліву руку.

Українка поділилася кадрами з виступу Тараса Козуба фото: скриншот Threads/svitlo.collage

Коли захисник проходив реабілітацію, він повернувся до улюбленої справи та змайстрував унікальний протез, аби керувати лірою та грати. Його часто можна побачити на вулицях Києва, де він збирає кошти на потреби ЗСУ та дарує киянам свою музику.

До слова, захисник Роман Черкас із Вінниччини почав займатися музикою після поранення на фронті та став діджеєм. Роман Черкас на початку повномасштабного вторгнення долучився до лав ЗСУ. У 2024 році в боях на Луганщині військовий отримав поранення, через яке втратив обидві ноги.

Нагадаємо, 41-річний Микола Шот втратив через поранення на фронті чотири кінцівки. Після тривалого періоду реабілітації захисник почав ходити на протезах та здійснив свою мрію – політ на параплані.