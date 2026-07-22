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Зеленський зустрівся з легендарним морпіхом Волиною

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Зеленський зустрівся з легендарним морпіхом Волиною
Зеленський провів зустріч із ветераном-морпіхом Сергієм Волинським
фото: Офіс президента

Під час зустрічі йшлося про те, які зміни та рішення необхідні для формування дієвої ветеранської політики

Президент Володимир Зеленський повідомив про зустріч із Героєм України, ветераном морської піхоти Сергієм Волинським (Волиною).

Під час розмови сторони обговорили розвиток ветеранської політики та ситуацію в Силах оборони України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на соцмережі глави держави.

За словами президента, під час зустрічі йшлося про те, які зміни та рішення необхідні для формування дієвої ветеранської політики.

Зеленський зустрівся з легендарним морпіхом Волиною фото 1
фото: Офіс президента

«Зустрівся із Сергієм Волинським – Героєм України та ветераном морської піхоти. Обговорили, які зміни та рішення потрібні для продуктивної, реальної ветеранської політики», – написав Зеленський.

Сергій Волинський (Волина) – Герой України, офіцер морської піхоти та один із командирів оборони Маріуполя. У травні 2022 року він разом із захисниками «Азовсталі» потрапив у російський полон, а у вересні того ж року був звільнений у межах масштабного обміну полоненими. Згодом Волинський завершив військову службу та активно займається питаннями підтримки ветеранів і військовослужбовців.

Президент також зазначив, що для нього було важливо почути оцінку ситуації в Силах оборони безпосередньо від ветерана. «Важливо було почути оцінку ситуації в Силах оборони України. Вдячний за поради та готовність бути й надалі в команді нашої держави. Слава Україні!» – додав глава держави.

Нагадаємо, Зеленський звільнив Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ, новим очільником війська визначивши Михайла Драпатого. Президент подякував Сирському за захист Києва, Харківську та Курську операції, а формалізувати кадрові рішення в Офісі президента обіцяли найближчими днями.

Згодом новопризначений головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий уперше публічно прокоментував своє призначення, подякувавши президенту Володимиру Зеленському за довіру, а своєму попереднику Олександру Сирському – за роботу зі зміцнення армії.

Теги: ветеран Герой України Володимир Зеленський

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