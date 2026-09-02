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Покарання за кол-центри. Зеленський вніс до Ради два законопроєкти

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Покарання за кол-центри. Зеленський вніс до Ради два законопроєкти
Правоохоронці під час викриття одного із шахрайських кол-центрів в Україні
фото: прокуратура Львівщини (ілюстративне)

Президент пропонує посилити відповідальність не лише для працівників таких центрів, а й для їхніх організаторів і власників

Президент України Володимир Зеленський направив до Верховної Ради два законопроєкти, спрямовані на боротьбу із шахрайськими кол-центрами та незаконними операціями з банківськими рахунками і платіжними інструментами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву глави держави.

За словами Зеленського, перший законопроєкт передбачає посилення відповідальності за організацію шахрайських кол-центрів та участь у їхній діяльності.

«Відповідальність за шахрайські кол-центри повинна бути чіткою та жорсткою, і не тільки для тих, хто є виконавцями в роботі кол-центрів, але й для тих, хто все це організовує, багатіє з кол-центрів, володіє ними», – заявив президент.

Другий напрям стосується шахрайських схем із банківськими інструментами, зокрема використання «дропів». Зеленський анонсував посилену відповідальність за організацію таких схем.

Крім законодавчих змін, за словами президента, необхідні нові механізми всередині банківської системи. Вони мають розширити можливості банків для захисту громадян і підприємств та перешкоджати використанню рахунків для ухилення від сплати податків або легалізації коштів, отриманих від незаконної діяльності.

Зеленський зазначив, що один із законопроєктів також має створити законодавчу основу для протидії організаторам шахрайських схем із банківськими рахунками та платіжними інструментами.

Крім того, документ спрямований на імплементацію в Україні норм законодавства Європейського Союзу відповідно до домовленостей із партнерами.

Президент закликав народних депутатів невідкладно розглянути обидва законопроєкти.

Нагадаємо, у серпні правоохоронці провели масштабну спецоперацію проти шахрайських кол-центрів по всій Україні. Під час 411 обшуків було припинено роботу 94 кол-центрів та ліквідовано 1794 робочі місця їхніх операторів.

Правоохоронці вилучили понад $2 млн, тисячі одиниць комп'ютерної техніки, телефони, SIM-картки, банківські картки, криптогаманці та елітні автомобілі. Схеми передбачали, зокрема, виманювання коштів під виглядом інвестицій та обіцянок повернути раніше втрачені через шахрайство гроші. 

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Теги: шахрайство гроші Володимир Зеленський президент законопроєкт

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