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Боротьба із шахрайськими кол-центрами. Зеленський запропонував саджати винних до 12 років тюрми

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Боротьба із шахрайськими кол-центрами. Зеленський запропонував саджати винних до 12 років тюрми
Правоохоронці під час викриття одного із шахрайських кол-центрів в Україні
фото: прокуратура України

Покарання загрожуватиме не лише організаторам: окрему відповідальність хочуть запровадити для працівників, рекрутерів та навіть тих, хто свідомо допомагає таким структурам

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає окрему кримінальну відповідальність за організацію та діяльність шахрайських кол-центрів. Максимальне покарання може становити до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на законопроєкт №16014, зареєстрований 2 вересня.

Яку відповідальність пропонують запровадити

Документ пропонує доповнити Кримінальний кодекс новою статтею 255-4 «Створення, керівництво електронно-комунікаційною шахрайською організацією або участь у ній».

За створення шахрайської організації, керівництво нею або її структурною частиною пропонується карати позбавленням волі на строк від семи до 12 років із конфіскацією майна.

Відповідальність загрожуватиме й рядовим працівникам, якщо вони усвідомлювали протиправний характер діяльності кол-центру. За участь у такій організації пропонується від п'яти до десяти років позбавлення волі. Таке саме покарання передбачене для тих, хто свідомо надавав шахраям засоби, послуги, інформацію або іншим способом допомагав їхній роботі.

Окреме покарання передбачене для рекрутерів. За умисне залучення людей до шахрайської організації через пропозиції роботи, винагороди або в інший спосіб може загрожувати від трьох до п'яти років позбавлення волі. За повторне порушення – від п'яти до десяти років.

Для посадовців, які допомагатимуть створювати чи забезпечувати роботу таких структур або сприятимуть уникненню відповідальності їхніми учасниками, передбачено від восьми до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Хто зможе уникнути кримінальної відповідальності

Водночас рядовий учасник зможе уникнути кримінальної відповідальності, якщо до повідомлення про підозру добровільно розповість правоохоронцям про діяльність організації та допоможе викрити її учасників або припинити її роботу. На організаторів та керівників така можливість не поширюватиметься.

Навіщо потрібна нова стаття

У пояснювальній записці зазначається, що шахрайські кол-центри часто видають себе за співробітників банків, правоохоронних чи державних органів. Під час воєнного стану зловмисники також використовують схеми з нібито соціальними виплатами та гуманітарною допомогою. Жертвами можуть ставати переселенці, військовослужбовці та члени їхніх сімей.

Нова стаття має дозволити правоохоронцям визнавати злочином уже сам факт організації, функціонування, технічного забезпечення та рекрутингу до шахрайського кол-центру без необхідності спочатку доводити збитки конкретних потерпілих.

Нагадаємо, Зеленський раніше заявив, що до Верховної Ради направлено два законопроєкти, спрямовані на протидію шахрайству. Окрім кол-центрів, окремий документ стосується незаконних схем із банківськими рахунками та платіжними інструментами, зокрема використання так званих «дропів».

Президент також наголосив на необхідності змін усередині банківської системи, які мають розширити можливості фінустанов для захисту клієнтів та протидії використанню рахунків для ухилення від сплати податків і легалізації незаконно отриманих коштів.

У серпні правоохоронці провели масштабну спецоперацію проти шахрайських кол-центрів по всій Україні. Під час 411 обшуків було припинено роботу 94 таких центрів та ліквідовано 1794 робочі місця операторів. Правоохоронці також вилучили понад $2 млн, комп'ютерну техніку, телефони, SIM-картки, банківські картки, криптогаманці та елітні автомобілі.

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Теги: Володимир Зеленський законопроєкт шахрайство

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