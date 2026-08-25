Аномальна спека в Європі спричинила щонайменше 35 тис. додаткових смертей

Реальна кількість загиблих може виявитися значно вищою через затримки у зборі статистики та відсутність даних за серпень

Цього літа Європа зіштовхнулася з безпрецедентними хвилями аномальної спеки, які вже забрали життя щонайменше 35 тисяч людей. Ця цифра є лише попередньою, оскільки вона базується на неповних даних приблизно від половини країн континенту та ще не враховує остаточні показники за серпень, повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Найбільше від екстремальних температур постраждали Німеччина, Франція та Іспанія, де сумарна кількість надмірних смертей перевищила 25 тисяч осіб. У Німеччині зареєстровано понад 14 тисяч летальних випадків, що зробило це літо найтрагічнішим за всю історію спостережень у країні. В Іспанії кількість жертв спеки наближається до п'яти тисяч, а у Франції передчасна смертність за червень та липень сягнула понад сім тисяч випадків.

Дані щодо надмірної смертності в масштабах ЄС, доступні з 2008 року, свідчать, що єдиним іншим літнім тижнем, під час якого було зафіксовано вищий рівень додаткових смертей, був тиждень у липні 2022 року, коли пандемія Covid-19 ще тривала.

Експерти зазначають, що підрахунок жертв спеки є складним процесом, оскільки висока температура рідко вказується як безпосередня причина смерті. Здебільшого аномальне тепло загострює хронічні серцево-судинні та респіраторні захворювання. Через це остаточні дані про наслідки цьогорічного екстремального літа будуть сформовані лише через кілька місяців, а підсумкові цифри можуть виявитися суттєво вищими.

У травні Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що смертність, пов’язана зі спекою, у її європейському регіоні зросла більш ніж на 30 % за останні 20 років і, ймовірно, значно зросте внаслідок кліматичної кризи та старіння населення.

За даними Європейського агентства з довкілля, щороку близько 30% території Євросоюзу та приблизно третина його населення стикаються з тимчасовим дефіцитом води. Рівень найбільших річок континенту – Рейну, Дунаю та По – вже впав до критичних позначок, що створює проблеми для судноплавства, енергетики та промисловості.

Посуха охопила близько 38% земель Євросоюзу, зокрема 14,8% орних земель і 14,5% лісів, і вдарила не лише по водопостачанню, а й по аграрному сектору. Через висохлі пасовища та слабкі врожаї тваринницькі господарства західної та центральної Європи змушені достроково використовувати корми, відкладені на осінь і зиму.

За оцінками аналітиків, спека цього літа може коштувати економіці Євросоюзу до €180 млрд, причому найбільших втрат може зазнати саме Франція. За словами французької міністерки з питань довкілля Монік Барбю, прямі та непрямі збитки від хвиль спеки цього року вже становлять €10–15 млрд.