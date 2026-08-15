Російського військового вперше засуджено за зґвалтування цивільної на Донеччині

До служби в російській армії Карпілович провів близько 32 років у російських в'язницях і таборах

Сергій Карпілович отримав 12 років позбавлення волі

Амур-Нижньодніпровський районний суд Дніпра засудив російського військовослужбовця Сергія Карпіловича до 12 років позбавлення волі за зґвалтування цивільної жінки на Донеччині. За матеріалами справи, насильство тривало близько двох місяців. Про це повідомило «Слідство.Інфо», інформує «Главком».

Обвинувальний вирок суд оголосив 11 серпня. Це перший відомий очний вирок російському військовому за сексуальне насильство над цивільною під час російсько-української війни.

За словами потерпілої, у вересні вона разом із партнером переховувалася у погребі. Туди прийшли троє російських військових, серед яких був Карпілович. Вона стверджувала, що росіянин погрожував їй автоматом та заявив, що не вбиватиме її в обмін на інтимні стосунки. Її партнер згодом вийшов на вулицю і не повернувся.

Жінка залишилася з військовими, допомагала пораненому Карпіловичу, а також виходила по воду та їжу. За її словами, росіянин уперше зґвалтував її через два дні після прибуття до погреба, погрожуючи вбивством. Потерпіла розповідала, що просила його припинити насильство та навіть говорила, що краще її вбити. При цьому двоє інших російських військових, за її словами, були свідками того, що відбувалося.

Насильство повторювалося майже щодня протягом двох місяців. Щоб зберегти життя, вона вдавала, що має почуття до Карпіловича, і погоджувалася на статеві контакти через страх перед ним.

Карпілович свою провину заперечував. Він заявляв, що стосунки були добровільними та між ним і жінкою виникли романтичні почуття. За його словами, вони нібито планували створити сім’ю, а статеві контакти відбувалися приблизно один-два рази на тиждень після загибелі партнера потерпілої.

Двоє інших російських військових, яких допитали як свідків, також говорили про нібито романтичні стосунки між Карпіловичем і жінкою. Водночас один із них заявив, що не чув про секс між ними, тоді як другий підтвердив, що чув їхні статеві контакти вночі. Свідки також стверджували, що Карпілович не погрожував потерпілій та не поводився агресивно.

Суд визнав показання потерпілої логічними та послідовними. Їх підтверджували результати слідчих експериментів, висновки експертиз, свідчення інших людей та сам факт наявності статевих стосунків, який не заперечував Карпілович. Суд також встановив, що жінка перебувала у безпорадному становищі та не мала можливості захиститися чи попросити про допомогу.

Судово-психіатрична експертиза встановила, що Карпілович на момент скоєння злочину усвідомлював свої дії та міг ними керувати. Пережите потерпілою експерти назвали психотравмівною подією, яка супроводжувалася страхом за життя, безпорадністю та приниженням.

Аргументи захисту про відсутність біологічного матеріалу Карпіловича та нібито добровільний характер стосунків суд відхилив. У підсумку російського військового визнали винним у воєнному злочині та призначили йому 12 років позбавлення волі. Сторони можуть оскаржити вирок до 11 вересня 2026 року.

Журналісти також розповіли, що до служби в російській армії Карпілович провів близько 32 років у російських в'язницях і таборах за крадіжки та пограбування. У 2025 році він підписав контракт із російськими військовими, щоб уникнути подальшого відбування покарання.

Карпілович став стрільцем 114-ї окремої мотострілецької бригади армії РФ і у вересні 2025 року опинився на Донеччині. Разом із двома військовими – Греком та Афонею – він намагався закріпитися в селі Золотий Колодязь Покровського району. Росіянин отримав поранення ноги. Разом із іншими військовими він втратив зв'язок із командуванням та переховувався у погребі, де вже перебували цивільні чоловік і жінка. У листопаді Карпіловича взяли в полон українські військові, а потерпілу цивільну евакуювали.

Нагадаємо, Верховний суд України за результатами касаційного перегляду залишив без змін вироки щодо десяти депутатів Державної думи Російської Федерації. Прокурорам вдалося остаточно довести вину російських посадовців у сприянні посяганню на територіальну цілісність і недоторканність України.