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Новий потяг «Київ-Братислава» почне курсувати вже цього року

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Новий потяг «Київ-Братислава» почне курсувати вже цього року
З Києва до Братислави курсуватиме новий потяг
фото з відкритих джерел

Словаччина підтвердила, що в поточному році курсуватиме новий потяг

Словаччина підтвердила готовність запустити новий потяг за маршрутом Київ-Братислава, який почне курсувати вже цього року. Про це повідомило Міністерство економіки України, посилаючись на заяву міністра економіки Юлії Свириденко.

Інформація про запуск нового потяга з’явилася під час Шостого засідання Українсько-Словацької змішаної комісії. Також розглядається можливість подовження маршруту потяга до інших європейських країн.

«Словаччина підтвердила готовність запустити новий потяг «Київ–Братислава» з пересадкою на станції Чоп вже в середині грудня», – пояснила Свириденко.

Крім того, сторони обговорили плани щодо реконструкції міждержавного електричного інтерконектора «Мукачево–Вельке Капушани» та продовження модернізації пункту пропуску «Ужгород–Вишнє Нємецьке».

Варто зазначити, що про маршрут «Київ–Братислава» почали говорити ще у жовтні, коли стало відомо, що до його складу також увійдуть вагони до Відня.

Нагадаємо, 14 вересня на Рівненщині горів пасажирський потяг. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Рівненській області.

Раніше потяг з депутатами Європарламенту, який мав вирушити від Страсбурга до Брюсселя, евакуювали після незрозумілого вибуху – ймовірно, всередині локомотива. 

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Теги: Словаччина потяг Україна Укрзалізниця

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