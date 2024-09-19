Зеленський прокоментував бомбардування РФ пансіонату для літніх людей у Сумах

Як зазначив президент, Росія не могла не знати, що пансіонат для літніх людей, а не військова база

Унаслідок удару російської армії по Сумському геріатричному пансіонаті загинула одна людина, ще 12 – поранено

Зараз у Сумах тривають рятувальні роботи після удару російської бомби по пансіонату для літніх людей. За наявною зараз інформацією, у будівлі були майже 300 людей – понад 200 пацієнтів та 60 осіб персоналу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

«Триває евакуація людей і перевіряється, чи є люди під завалами. Відомо вже про поранених, щонайменше одна людина загинула. Мої співчуття. Росія не могла не знати, що цей пансіонат для літніх людей – не військова база, не військовий об’єкт», – каже він.

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З будівлі геріатричного пансіонату було евакуйовано 147 осіб фото: dsns.gov.ua/ДСНС

За словами Зеленського, за одну сьогоднішню добу російські війська застосували вже майже 90 керованих авіабомб. «По наших містах, по українських позиціях. Обов’язково відповімо російській армії на цей терор. Відчутно відповімо», – додав очільник України.

Нагадаємо, російські загарбники обстріляли Суми керованими авіабомбами. Під приціл ворога потрапив Сумський геріатричний пансіонат. Тут проживала 221 людина похилого віку. Як зазначають рятувальники, частково зруйновані технічний та п'ятий поверхи.

До слова, близько опівночі 19 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову, внаслідок якого було зруйновано два приватних будинки у Шевченківському районі міста. Виникла також масштабна пожежа, що охопила господарські споруди та рослинність.

За попередньою інформацією, російські загарбники використали балістичне озброєння для здійснення цього нападу. Харківська обласна прокуратура вже відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.